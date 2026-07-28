Кой е №1? Най-ценната компания в света отново смени лидера

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Apple успя да върне изгубената си титла на най-ценна компания в света, като за първи път от април 2025 г. производителят на iPhone приключи борсовата сесия с по-висока пазарна стойност от лидера при чиповете за изкуствен интелект, пише БГНЕС.

Акциите на Nvidia спаднаха с 5%, което намали пазарната оценка на компанията до 4,77 трилиона долара. Спадът беше част от по-широко отстъпление при акциите на компании, свързани с изкуствения интелект, тъй като инвеститорите се притесняват от огромните разходи за изграждането на AI инфраструктура.

В същото време акциите на Apple поскъпнаха с 1%, увеличавайки пазарната капитализация на компанията до 4,95 трилиона долара, малко преди очаквания финансов отчет в четвъртък.

Nvidia беше най-ценната компания в света от юни 2025 г., когато измести Microsoft. През октомври тя за кратко достигна пазарна стойност от 5 трилиона долара.

От началото на 2026 г. акциите на Nvidia са се повишили с 4%, докато тези на Apple са нараснали с 24%. Инвеститорите подкрепят стратегията на Apple да не прави огромни разходи за собствена AI инфраструктура, а вместо това да използва външен капацитет.

Снимка: Reuters

Докато Nvidia продължава вече трета година с огромен ръст, воден от търсенето на AI чипове, вниманието на инвеститорите постепенно се насочва и към други компоненти на AI екосистемата – като памети и оборудване за центрове за данни, включително компании като Micron Technology, SK hynix и SanDisk.

Очаква се Apple за първи път да отчете финансовото влияние от глобалния недостиг на чипове за памет, свързан с бума на изкуствения интелект. Недостигът вече принуди компанията да повиши цените на някои модели Mac и iPad през юни.