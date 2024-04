Най-често кибератаките идват от Русия и Украйна, където всичко е геополитика (ВИДЕО)

Пресиан Янкулов: Ако всеки следва правилата, няма да се откриват уязвимости, архитектури и алгоритми

В „лексикона“ на някои хора се е загнездило, че хакерите трябва да са лоши хора с качулки. Всъщност хакер може да е всеки и не говорим само за информационните технологии. Това каза Пресиан Янкулов в нашия БизнесВидеоПодкаст, който от дълги години се бори с „лошите“ в сферата на киберсигурността.

Пресиян е един от онези IT специалисти, които, отегчени от сферата, решават да провокират себе си, в опит да се опитат да мислят малко повече извън конвенционалните рамки. Така започва неговата история в киберсигурността.

„Хакерството е нестандартният начин на мислене – out of the box. Да намериш решение на проблемите и да изпълниш някаква задача по по-креативен начин. Затова в сигурността се залага на хакерите. Защото, за да се заобиколят мерките за сигурност и да се намерят слабите места, ти трябва да мислиш нестандартно, защото, ако всеки следва правилата и всеки мисли еднакво, тогава няма да се откриват уязвимости, архитектури и алгоритми“, казва Пресиан.

По негови думи суровата истина е, че в България не сме готови да се справим с кибератаки от други недоброжелателни държави и организации.