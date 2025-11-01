„Посетих 60 държави, но никога не бих се върнал в тази"

Тя разкри, че е на командировка до остров Маргарита, който се намира в Карибско море и принадлежи на Венецуела. Летела е от Монтевидео, Уругвай, до Каракас, столицата на Венецуела. Полетът ѝ е кацнал късно, затова е резервирала предварително кола, която да я закара от летището до хотел в центъра на града, където е планирала да прекара една нощ, преди да се отправи към крайната си дестинация.