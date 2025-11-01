1 USD
Свят „Посетих 60 държави, но никога не бих се върнал в тази"

„Посетих 60 държави, но никога не бих се върнал в тази"

Свят

bTV Бизнес екип

Ето коя е дестинацията

Жена, посетила над 60 държави и предприема около четири пътувания годишно, вярва, че е важно да се изпитат както добрите, така и лошите страни на едно място, вместо да се очаква „бляскава версия“. Една нощ в определен град обаче ѝ е била достатъчна, за да реши никога повече да не се връща там.

Тя разкри, че е на командировка до остров Маргарита, който се намира в Карибско море и принадлежи на Венецуела. Летела е от Монтевидео, Уругвай, до Каракас, столицата на Венецуела. Полетът ѝ е кацнал късно, затова е резервирала предварително кола, която да я закара от летището до хотел в центъра на града, където е планирала да прекара една нощ, преди да се отправи към крайната си дестинация.

Снимка: iStock

„В началото всичко изглеждаше нормално, докато чаках транспорт... и чаках... и чаках. Бях там с часове и докато малкото летище бавно се изпразваше, осъзнах, че съм напълно сама“, каза тя.

Когато най-накрая се качила в превозното средство, тя забелязала, че на пътническата седалка седи друг мъж, което веднага събудило у нея чувство на паника.

„При нормални обстоятелства никога не бих се качила в кола с двама непознати мъже, но нямах избор. Извадих малко джобно ножче от ръчния си багаж и прекарах следващите 30 минути на ръба, стискайки го здраво в ръка“, призна тя.

Снимка: iStock

За щастие, тя пристига в хотела невредима, но стресът я оставил неспособна да заспи - и неудобството не спряло дотук. Тя се върнала на летището на следващата сутрин, но докато плащала на шофьора, някой откраднал багажа ѝ. Когато успяла да настигне мъжа, който взел багажа ѝ, той ѝ казал, че предлага „неофициална услуга за регистрация“ и че трябва да му плати, ако иска багажа обратно.

Тя неохотно му даде парите, след което бързо се качи на полет обратно за Обединеното кралство.

Безопасност на остров Маргарита

Остров Маргарита е известен от години, когато става въпрос за безопасност, особено за жени, пътуващи сами.

Въпреки че остров Маргарита е известен със зашеметяващата си природна красота, нивата на престъпност са се увеличили значително през последните години. Липсата на полицейски сили допълнително увеличава риска. Жените, пътуващи сами, трябва да бъдат особено внимателни - да избягват пътуване през нощта и да се придържат към райони с по-високо туристическо присъствие, пише Travel Ladies, цитирано от N1.

