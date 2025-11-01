Тези 5 семейства управляват света, едното от които „струва“ 432 млрд. долара

1. Семейство Уолтън

Приблизително богатство: 432,4 милиарда долара

Компания: Уолмарт

Уолтън отново са най-богатото семейство в света, след като за кратко бяха засенчени от семейство Ал Нахаян през 2023 г. На върха на веригата за създаване на стойност, Роб, Джим и Алис Уолтън притежават над 100 милиарда долара и са класирани съответно на 11-то, 12-то и 25-то място в списъка на милиардерите на Forbes към 17 септември 2025 г.

Walmart е гигант в търговията на дребно. Основана от Сам Уолтън в Арканзас през 1962 г., Walmart е най-голямата компания в света по приходи през фискалната 2024 година, с 648 милиарда долара приходи и над 2,1 милиона глобални сътрудници.

2. Семейство Ал Нахян

Приблизително богатство: 323,9 милиарда долара

Компания: Кралското семейство на Абу Даби

Семейство Ал Нахаян, наричано още „Домът на Нахаян“, е второто най-богато семейство в света. Лидерът на семейството, шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, е владетел на Абу Даби и президент на Обединените арабски емирства (ОАЕ). Икономиката на ОАЕ (и финансите на нейните владетели и кралски семейства) е трансформирана от огромните петролни запаси в страната. Абу Даби е едно от най-богатите емирства, особено благодарение на петролното си богатство.

Шейх Мохамед става владетел на Абу Даби и президент на ОАЕ през 2022 г. Преди това брат му, шейх Халифа, е бил лидер на страната от 2004 до 2022 г. А преди това баща му, шейх Зайед бин Султан Ал Нахаян, е бил президент на страната от основаването ѝ през 1971 г. до 2004 г., когато синът му го наследява.

3. Семейство Ал Тани

Приблизително богатство : 172,9 милиарда долара

Компания : Кралското семейство на Катар

Семейство Ал Тани управлява Катар от средата на 19-ти век. Управлението на семейството продължава през основаването на съвременен Катар, войни и два опита за преврат.

Шейх Хамад бин Халифа Ал Тани превърна Катар във водеща световна сила през 18-те си години на власт. (Той получи пълна власт над Катар, като свали баща си с безкръвен преврат през 1995 г. Това включваше замразяване на всички активи на баща му, за да се предотвратят евентуални контрапреврати.)

В допълнение към доходите си от петрол и газ, шейх Хамад инвестира милиарди долари в бизнеси, включително Volkswagen, Total, Sainsbury's и Barclays bank. През 2018 г. шейх Хамад абдикира от трона в полза на четвъртия си син, шейх Тамин бин Хамад ал Тани.

4. Семейство Хермес

Приблизително богатство : 170,6 милиарда долара

Компания : Hermès

Френската модна къща и доставчик на луксозни стоки Hermès е заслепила света със своите емблематични шалове, вратовръзки и парфюми, както и с емблематичните си чанти Kelly и Birkin. През 19-ти век Тиери Ермес е създавал облекло за езда за аристокрацията.

Днес компанията облича баскетболни звезди като Леброн Джеймс. Съчетавайки старата школа и новите технологии, часовниците Hermès Apple Watch се продават за 1249 долара и нагоре. Аксел Дюма в момента е изпълнителен председател на компанията, а Пиер-Алексис Дюма е артистичен изпълнителен вицепрезидент.

5. Семейство Кох

Приблизително богатство: 148,5 милиарда долара

Компания: Koch Industries

Чарлз Кох дължи зашеметяващото си състояние на петролен бизнес, основан от баща му, но днес той е може би по-известен на широката публика с политическите си начинания, като бърка в дълбоките си джобове, за да остави своя отпечатък върху тях – финансирайки кандидати и либертариански мозъчни тръстове, финансирайки университетски професорски места и лобирайки за политически позиции, всичко това насочено към прокарване на консервативна програма.

Чарлз е бил партньор на брат си Дейвид до смъртта му през 2019 г. Състоянието на Чарлз се оценява на 67,5 милиарда долара, което го нарежда на 22-ро място в списъка на милиардерите на Forbes . Вдовицата на Дейвид, Джулия Кох, и семейството му са на 21-во място с нетно богатство от 74,2 милиарда долара към 17 септември 2025 г.

