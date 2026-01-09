Българка продаде компанията си за 80 млн. долара

Тя ще продължи да ръководи компанията като главен изпълнителен директор

Българският предприемач Любомила Йорданова е продала основаната от нея компания Plan A в сделка на стойност 80 млн. долара. За придобиването съобщи самата тя в публикация в LinkedIn.

След близо десет години развитие Plan A става част от международната компания Diginex, която е листвана на борсата Nasdaq. Сделката е финализирана след около 12-месечен процес и включва както плащане в брой, така и дялово участие.

Plan A разработва софтуерни решения, свързани с устойчивото развитие, ESG отчитането и регулаторното съответствие на компаниите. Основана преди близо десетилетие, компанията работи с клиенти на различни пазари, основно в Европа и Северна Америка.

В публикацията си Йорданова посочва, че решението за продажбата е било взето с фокус върху бъдещото развитие на компанията, като основен приоритет е било запазването на нейния продукт и посоката на развитие. Тя допълва, че ще продължи да ръководи Plan A като главен изпълнителен директор и след финализирането на сделката.

