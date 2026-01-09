BGN → EUR
БГ Бизнес Българка продаде компанията си за 80 млн. долара

Българка продаде компанията си за 80 млн. долара

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Тя ще продължи да ръководи компанията като главен изпълнителен директор

Българският предприемач Любомила Йорданова е продала основаната от нея компания Plan A в сделка на стойност 80 млн. долара. За придобиването съобщи самата тя в публикация в LinkedIn.

След близо десет години развитие Plan A става част от международната компания Diginex, която е листвана на борсата Nasdaq. Сделката е финализирана след около 12-месечен процес и включва както плащане в брой, така и дялово участие.

Санкциите за нарушения около въвеждането на еврото достигнаха близо 200 000 лв.

Plan A разработва софтуерни решения, свързани с устойчивото развитие, ESG отчитането и регулаторното съответствие на компаниите. Основана преди близо десетилетие, компанията работи с клиенти на различни пазари, основно в Европа и Северна Америка.

Курсът на долара за 9 януари 2026 г.

В публикацията си Йорданова посочва, че решението за продажбата е било взето с фокус върху бъдещото развитие на компанията, като основен приоритет е било запазването на нейния продукт и посоката на развитие. Тя допълва, че ще продължи да ръководи Plan A като главен изпълнителен директор и след финализирането на сделката.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

