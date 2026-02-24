Курсът на еврото и долара за 24 февруари 2026 г.

Курсът на еврото спрямо долара леко се понижи в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута отстъпи 0,13 на сто спрямо нивото при закриването вчера до 1,1775 долара за едно евро. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1784 долара за евро. Към останалите водещи световни валути еврото се движи разнопосочно.

Спрямо швейцарския франк еврото прибави 0,10 на сто до 0,9139 франка, спрямо британската лира остана почти без промяна, отстъпвайки едва 0,02 на сто до 0,8737 лири за евро, а спрямо йената поскъпна с 0,66 на сто до 183,59 йени за евро, спрямо канадския долар е надолу с 0,09 на сто до 1,6140 к. долара за евро.

