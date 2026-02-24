BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1784 BGN
Петрол
71.13 $/барел
Bitcoin
$63,149.4
Последвайте ни
1 USD
1.1784 BGN
Петрол
71.13 $/барел
Bitcoin
$63,149.4
БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 24 февруари 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 24 февруари 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото спрямо долара леко се понижи в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута отстъпи 0,13 на сто спрямо нивото при закриването вчера до 1,1775 долара за едно евро. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1784 долара за евро. Към останалите водещи световни валути еврото се движи разнопосочно. 

Спрямо швейцарския франк еврото прибави 0,10 на сто до 0,9139 франка, спрямо британската лира остана почти без промяна, отстъпвайки едва 0,02 на сто до 0,8737 лири за евро, а спрямо йената поскъпна с 0,66 на сто до 183,59 йени за евро, спрямо канадския долар е надолу с 0,09 на сто до 1,6140 к. долара за евро. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата