Цените на петрола достигнаха едномесечен връх

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент наддадоха с 1,50 долара

Петролът продължи да поскъпва в ранната азиатска търговия във вторник, достигайки най-висока стойност от четири седмици. Ръстът последва информацията, че американската армия е нанесла удари по цели в Иран за трети пореден ден и е възобновила морската блокада на страната, докато иранската Революционна гвардия заяви, че е ударила танкери в Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент наддадоха с 1,50 долара или 1,8 на сто до 84,80 долара за барел в 06:30 часа българско време, докато американският лек суров петрол нарасна с 1,70 долара или 2,2 на сто до 79,84 долара за барел, предаде БТА.

И двата петролни фючърса по-рано отбелязаха ръст от над 2 долара за барел, преди да отбележат леко понижение. Сортът Брент отбеляза скок от 9,6 на сто през предходната сесия – най-голям дневен ръст от май 2020 г.

Цените на петрола в момента са на най-високото си ниво, откакто Вашингтон и Техеран подписаха на 17 юни меморандум за разбирателство за прекратяване на конфликта.

Американските въоръжени сили проведоха вчера трета поредна нощ на удари срещу Иран, след като президентът Доналд Тръмп обяви възстановяването на блокадата на иранските пристанища и предложи да се налага 20-процентова такса за охраната на Ормузкия пролив.

„Последната ескалация, включваща възобновяването на блокадата от страна на САЩ и ответните мерки на Иран, очевидно внесе нов риск на пазара“, заяви главният пазарен анализатор на „Кей Си Ем Трейд“ (KCM Trade) Тим Уотърър.

Междувременно три танкера, два от които на Обединените арабски емирства (ОАЕ) са били ударени от ирански ракети в Ормузкия проток в териториалните води на Оман, съобщи снощи Министерството на отбраната на Емирствата.

При инцидента е загинал член на екипажа на единия кораб, а осем други са били ранени.

Според данни на платформи за следене на морския трафик броят на танкерите, преминаващи през Ормузкия проток, е намалял през изминалия ден до най-ниско ниво за последните два месеца.

„Ключовият показател, който трябва да се следи, е физическото движение на суров петрол през Ормузкия проток. Всяко значително блокиране на движението на танкерите, продължително намаляване на корабните превози или прекъсване на експортните потоци вероятно би предизвикало поредно покачване на цените на петрола“, подчерта анализаторът от „Филип Нова“ (Phillip Nova) Приянка Сачдева.

„От друга страна, ако търговията с петрол продължи да се развива въпреки военната ескалация, част от настоящата геополитическа премия (допълнителното оскъпяване заради потенциална заплаха – бел. ред.) би могла постепенно да отшуми“, добавя Сачдева.

На този фон йеменските бунтовници хуси изстреляха ракети срещу Саудитска Арабия, след като в понеделник обвини Кралството, че е бомбардирало летището в столицата Сана, намиращо се под техен контрол. Международно признатото правителство на Йемен, подкрепяно от Саудитска Арабия, обяви, че е нанесло удари по летището в Сана, за да попречи на ирански самолет да кацне там.

„Ако хутистите разширят атаките си към саудитските нефтопродукти в Червено море, това би могло да доведе до (допълнителна) несигурност относно потоците на суров петрол от региона“, предупреди в бележка Саймън Уонг от „Габели Фунс“ (Gabelli Funds).