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БГ Бизнес Дума на деня: Актюер

Дума на деня: Актюер

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво е "актюер"?

Актюерът е специалист, който използва математика, статистика и финансов анализ, за да оценява рискове и да прогнозира бъдещи събития. Най-често работи в сферата на застраховането, пенсионните фондове, банките и инвестиционните компании, където изчислява вероятността от настъпване на различни рискове и определя как те могат да повлияят върху финансовите резултати.

Основната задача на актюера е да разработва модели, които помагат на компаниите да определят размера на застрахователните премии, резервите за бъдещи плащания и финансовата устойчивост на различни продукти. Той анализира големи масиви от данни, следи икономическите тенденции и използва специализиран софтуер, за да изготвя надеждни прогнози и оценки.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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