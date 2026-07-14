Дума на деня: Актюер

Какво е "актюер"?

Актюерът е специалист, който използва математика, статистика и финансов анализ, за да оценява рискове и да прогнозира бъдещи събития. Най-често работи в сферата на застраховането, пенсионните фондове, банките и инвестиционните компании, където изчислява вероятността от настъпване на различни рискове и определя как те могат да повлияят върху финансовите резултати.

Основната задача на актюера е да разработва модели, които помагат на компаниите да определят размера на застрахователните премии, резервите за бъдещи плащания и финансовата устойчивост на различни продукти. Той анализира големи масиви от данни, следи икономическите тенденции и използва специализиран софтуер, за да изготвя надеждни прогнози и оценки.