Строителството в ЕС застива, но България отчита сериозен ръст

В кои страни има най-значително понижение на строителството?

През септември продукцията в строителния сектор на ЕС остана на нивото от август, докато в еврозоната беше отчетено понижение. За разлика от това в България строителната активност се увеличи за втори пореден месец, показват данните на европейската статистическа служба Евростат. В рамките на ЕС строителството се задържа на нивата от август, когато беше регистриран ръст от 0,8%, а в еврозоната спадът достигна 0,5% след скромно увеличение от 0,2% през предходния месец, предава БНР.

Снимка: Getty Images/iStock

Най-значително увеличение на строителната продукция през септември се наблюдава в Унгария, където е отчетен скок от 16,3%, както и в Румъния с ръст от 7,7% и в Испания с 5,0%. В същото време най-осезаемо понижение е регистрирано в Чехия – спад от 3,3%, следвана от Испания с 1,5% и Франция с 1,3%.

В България строителният сектор отчита нарастване с 1,3% през септември спрямо август, когато беше регистриран растеж от 2,2%. Само пет държави членки на ЕС показват по-добри месечни резултати от българските.

На годишна база строителното производство в ЕС се увеличава през септември с 0,5% след ръст от 0,8% месец по-рано, докато в еврозоната се наблюдава спад от 0,3% след увеличение с 1,0% през август. В България продукцията в строителството нараства с 9,7% през септември на годишна база, след като през август беше отбелязано увеличение от 6,2%. Това представлява 21-ви пореден месец на годишен растеж.

По този показател България е изпреварена само от четири други страни в ЕС: Словения с годишно увеличение от 25,7%, Словакия с 18,7%, Унгария с 15,1% и Чехия с 12,9%. Най-силно понижение на строителната продукция спрямо година по-рано се отчита в Испания (спад от 4,8%), Австрия (3,1%) и Германия (2,2%).

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN