6 града, където вече е нормално да платите жилището си кеш

Около 1 от 3 продадени жилища в САЩ през първата половина на 2025 г. са платени изцяло в брой, установи нов доклад на Realtor.com. Въпреки че този процент е леко по-нисък спрямо предходната година, той е доста над нивата отпреди 2020 г.
„Купувачите с пари в брой отдавна са постоянна част от пазара, но влиянието им е по-изразено днес, отколкото в годините преди пандемията“, каза Даниел Хейл, главен икономист в Realtor.com, в прессъобщение.
„Купувачите с високо богатство, инвеститорите и тези със значителен собствен капитал могат да се движат бързо и често печелят в конкурентни ситуации“, продължи тя. „За традиционните купувачи, зависими от ипотеки, това може да добави още едно препятствие в една вече предизвикателна среда за достъпност.“
Купуването в брой е по-разпространено на някои пазари, отколкото на други - и в тези шест града парите в брой бързо се превръщат в цар, като офертите за изцяло парични покупки изпреварват средното за страната, пише Gobankingrate.
Това са градовете, където вече нормално плащане на имот в кеш:
1. Маями
Дял на продажбите в брой: 43%
2. Сан Антонио
Дял на продажбите в брой: 39,6%
3. Канзас Сити, Канзас
Дял на продажбите в брой: 39,2%
4. Бирмингам, Алабама
Дял на продажбите в брой: 38,8%
5. Хюстън
Дял на продажбите в брой: 38,8%
6. Сейнт Луис
Дял на продажбите в брой: 38,1%
