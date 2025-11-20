6 града, където вече е нормално да платите жилището си кеш

Купуването в брой е по-разпространено на някои пазари, отколкото на други

Около 1 от 3 продадени жилища в САЩ през първата половина на 2025 г. са платени изцяло в брой, установи нов доклад на Realtor.com. Въпреки че този процент е леко по-нисък спрямо предходната година, той е доста над нивата отпреди 2020 г.

„Купувачите с пари в брой отдавна са постоянна част от пазара, но влиянието им е по-изразено днес, отколкото в годините преди пандемията“, каза Даниел Хейл, главен икономист в Realtor.com, в прессъобщение.

„Купувачите с високо богатство, инвеститорите и тези със значителен собствен капитал могат да се движат бързо и често печелят в конкурентни ситуации“, продължи тя. „За традиционните купувачи, зависими от ипотеки, това може да добави още едно препятствие в една вече предизвикателна среда за достъпност.“

Купуването в брой е по-разпространено на някои пазари, отколкото на други - и в тези шест града парите в брой бързо се превръщат в цар, като офертите за изцяло парични покупки изпреварват средното за страната, пише Gobankingrate.

Това са градовете, където вече нормално плащане на имот в кеш:

1. Маями

Дял на продажбите в брой: 43%

2. Сан Антонио

Дял на продажбите в брой: 39,6%

3. Канзас Сити, Канзас

Дял на продажбите в брой: 39,2%

4. Бирмингам, Алабама

Дял на продажбите в брой: 38,8%

5. Хюстън

Дял на продажбите в брой: 38,8%

6. Сейнт Луис

Дял на продажбите в брой: 38,1%

