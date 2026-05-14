В кои квартали на София доходността от наем е най-висока?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
София ще има нов Терминал 3: Одобрени са 450 млн. евро за разширяване на летището
Строителството ще започне през есента на 2026
Колко средно се печели от отдаване под наем
Инвестицията в недвижим имот в София продължава да бъде една от най-предпочитаните форми за съхранение и увеличаване на капитала. Но през 2026 г. въпросът вече не е „ще растат ли цените“, а „каква реална доходност можеш да очакваш“. След години на бурен ръст пазарът навлиза в по-зряла фаза, в която добрата сметка е по-важна от емоцията.
Най-често инвеститорите гледат два типа доходност:
През 2026 г. брутната доходност в София обикновено е между 4% и 6%, а нетната – между 3% и 4.5%, според квартала и типа имот.
Да приемем следната ситуация:
След данъци, поддръжка, ремонти и евентуален един празен месец годишно, реалната нетна доходност може да падне до около 4.2–4.5%.
Точно квартали като Младост, Студентски град, Овча купел и Кръстова вада често дават най-добрия баланс между цена и наем.
При по-скъпите райони доходността обикновено е по-ниска.
Нетната доходност тук често пада до около 3–3.5%, но инвеститорите разчитат на по-качествени наематели и по-силен потенциал за покачване на цената във времето.
През 2026 г. пазарът в София се разделя на три основни категории:
Тук входът е по-достъпен, а търсенето на наеми остава силно.
Това е „златната среда“ за много инвеститори през 2026 г.
Тези райони носят по-нисък процент доходност, но често пазят стойността си по-добре при кризи.
Много хора смятат само наема, но пропускат скритите разходи, а сред тях са данък върху наема, ремонт и обзавеждане, брокерски комисиони и други.
Именно затова разликата между брутна и нетна доходност често е 1–2 процентни пункта.
След силния ръст през последните години, анализаторите очакват по-умерен пазар през 2026 г. София остава най-ликвидният имотен пазар в България, но вече се виждат признаци на охлаждане – по-бавни сделки и спад в броя продажби.
Ако очакваш бързо забогатяване, то отдаването под наем на жилище не е най-добрия вариант. Но ако търсиш сравнително стабилен актив с дългосрочен потенциал, София все още предлага добри възможности.
Строителството ще започне през есента на 2026
Части от столицата са оставени без електричество за определени периоди от деня
Проверени са 22 артикула