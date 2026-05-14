Свят Всеки седми българин е готов да вземе отпуск, за да гледа Мондиал 2026

bTV Бизнес екип

Най-голяма страст към футбола демонстрират държавите от Латинска Америка

Световното първенство по футбол през 2026 година се очаква да бъде едно от най-гледаните събития за последните години. Международно доклад на Paysafe, озаглавен „All the Ways Players Pay - World Cup 2026 Edition“ показва, че 70% от анкетираните възнамеряват да гледат или следят повечето мачове от турнира на живо. 

Най-голяма страст към футбола демонстрират държавите от Латинска Америка. В Еквадор 84% от феновете заявяват, че ще следят почти всички срещи, а в Бразилия и Перу този дял е 76%. В Мексико – една от страните домакини – 73% от хората планират активно да гледат двубоите. Европа също остава силно свързана със световното първенство – 72% от французите и 66% от германците ще наблюдават турнира редовно. В Съединените щати интересът достига 68%, което показва сериозния ръст в популярността на футбола сред американската аудитория.

Какви са данните за футболните фенове в България?

Според проучването 57% от работещите българи смятат да продължат с ежедневните си задължения, но въпреки това ще намерят начин да следят поне част от мачовете по време на работния ден. Още 14% възнамеряват да си вземат отпуск или да променят графика си, за да не пропуснат двубоите на живо. Това означава, че всеки седми у нас ще промени ангажиментите си, за да гледа мачовете. 

34% от българите планират да гледат почти всички мачове на живо, а още 32% ще следят повечето срещи. Само 10% заявяват, че ще гледат малка част от двубоите, което означава, че футболът продължава да бъде сред най-предпочитаните спортове у нас. 

Как хората ще гледат срещите?

Проучването разкрива и любопитни тенденции за начина, по който феновете ще гледат срещите. Голяма част от феновете са готови да следят мачове дори по време на работа. Сред работещите участници 62% признават, че ще намерят начин да гледат двубоите, независимо от служебните си задължения. Най-високи стойности има в Латинска Америка – 78% в Еквадор, 71% в Мексико и 68% в Перу.

Освен пред телевизора, много привърженици планират да изживеят емоцията директно от трибуните. Глобално около 11% от анкетираните възнамеряват да пътуват до стадионите, за да гледат мачове на живо. В САЩ този процент е значително по-висок – 32% в Ню Йорк, 26% във Флорида и 23% в Ню Джърси, Масачузетс и Канзас.

Мондиал 2026 ще бъде един от най-големите спортни турнири за десетилетието. От гледането на мачове пред телевизора до пътуванията между стадионите в Северна Америка, светът вече се подготвя за месец, в който футболът ще бъде в центъра на вниманието.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

