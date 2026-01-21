Тръмп ще ограничи част от инвеститорите да купуват еднофамилни къща

Изпълнителната заповед възлага на федералната администрация да насърчава продажбите на жилища на физически лица

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която се ограничава участието на големите институционални инвеститори в покупката на еднофамилни жилища за сметка на индивидуалните купувачи, съобщи Белият дом, цитирана БТА. Целта на мярката е да се намали конкуренцията за семейства, търсещи собствен дом.

Снимка: Getty Images / iStock

Според администрацията на Тръмп заповедта има за цел да направи жилищата по-достъпни за американските домакинства и да разшири възможностите за придобиване на собствено жилище. В документа се подчертава, че политиката на президента е големите институционални инвеститори да не изкупуват еднофамилни домове, които иначе биха могли да бъдат закупени от семейства.

Изпълнителната заповед възлага на федералната администрация да насърчава продажбите на жилища на физически лица, да ограничи федерални програми, които улесняват придобиването на еднофамилни къщи от инвеститори от Уолстрийт, както и да преразгледа вече осъществени покупки от големи институционални участници на пазара.

Министерството на правосъдието и Федералната търговска комисия ще извършат анализ на придобиванията от страна на големи инвеститори с цел установяване на евентуални антиконкурентни практики. Според разяснителен документ на Белия дом двете институции ще дадат приоритет на прилагането на мерки срещу подобни действия, особено на пазара на еднофамилни жилища под наем.

Заповедта предвижда също индивидуалните и други неинституционални купувачи да получат предимство при покупката на отнети имоти, преди те да бъдат предложени на големи инвеститори. Освен това Белият дом ще изготви законодателни препоръки за трайно въвеждане на политики, ограничаващи институционалното изкупуване на еднофамилни жилища.

Тръмп коментира темата и в публикация в социалната мрежа Truth Social, като заяви, че притежаването на собствен дом дълго време е било символ на американската мечта, но заради рекордно високата инфлация, която той отдава на управлението на Джо Байдън и демократите в Конгреса, тази цел става все по-недостижима, особено за младите американци.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN