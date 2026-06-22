Румъния съживява обезлюдяващ район със зрелищна туристическа атракция

Общата инвестиционна стойност се оценява на над 4,55 милиона евро

Румъния беше подписан договор за проектиране и изграждане на висящ мост през долината на река Ребра близо до село Първа (Трансилвания), който има потенциал да се превърне в една от най-зрелищните туристически атракции в страната.

Според проекта съоръжението ще бъде висящ пешеходен мост, дълъг приблизително 620 метра и достигащ максимална височина от 300 метра. Изданието отбелязва, че това може да бъде най-високият мост в Европа и да се превърне в една от най-зрелищните туристически атракции на Румъния. Общата инвестиционна стойност се оценява на над 23,8 милиона леи (4,55 милиона евро).

Подписването на споразумението беше обявено от Йоан Стругари, кмет на Първа. Според него новият мост трябва да бъде важна стъпка в развитието на селото и привличането на туристи. Той подчерта, че проектът е част от по-широка стратегия за развитие на общността. Според длъжностното лице местните власти се стремят да превърнат малко познатото село в привлекателен център за млади хора и туристи, както и да създадат пространство за културни и творчески инициативи. „Това е поредната сбъдната мечта, която ще превърне Първа от непознато село в привлекателна дестинация за младите хора“, каза Стругари. Кметът също така призова жителите на общността да подкрепят инициативата и да се включат в нейното изпълнение. „С течение на времето липсата на развитие води до постепенно изчезване на селските селища“, подчерта той.

В допълнение към изграждането на моста, местните власти планират да проведат обществено обсъждане, по време на което жителите ще могат да предложат свои собствени имена за бъдещата конструкция и да изберат най-доброто, предаде БГНЕС.