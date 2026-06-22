×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1467 BGN
Петрол
77.89 $/барел
Bitcoin
$64,041.5
Последвайте ни
1 USD
1.1467 BGN
Петрол
77.89 $/барел
Bitcoin
$64,041.5
Свят Румъния съживява обезлюдяващ район със зрелищна туристическа атракция

Румъния съживява обезлюдяващ район със зрелищна туристическа атракция

Свят

bTV Бизнес екип

Общата инвестиционна стойност се оценява на над 4,55 милиона евро

Румъния беше подписан договор за проектиране и изграждане на висящ мост през долината на река Ребра близо до село Първа (Трансилвания), който има потенциал да се превърне в една от най-зрелищните туристически атракции в страната

Според проекта съоръжението ще бъде висящ пешеходен мост, дълъг приблизително 620 метра и достигащ максимална височина от 300 метра. Изданието отбелязва, че това може да бъде най-високият мост в Европа и да се превърне в една от най-зрелищните туристически атракции на Румъния. Общата инвестиционна стойност се оценява на над 23,8 милиона леи (4,55 милиона евро). 

 

Digital4Sofia: Кои са темите, които вълнуват бизнеса през 2026 г.?

Подписването на споразумението беше обявено от Йоан Стругари, кмет на Първа. Според него новият мост трябва да бъде важна стъпка в развитието на селото и привличането на туристи. Той подчерта, че проектът е част от по-широка стратегия за развитие на общността. Според длъжностното лице местните власти се стремят да превърнат малко познатото село в привлекателен център за млади хора и туристи, както и да създадат пространство за културни и творчески инициативи. „Това е поредната сбъдната мечта, която ще превърне Първа от непознато село в привлекателна дестинация за младите хора“, каза Стругари. Кметът също така призова жителите на общността да подкрепят инициативата и да се включат в нейното изпълнение. „С течение на времето липсата на развитие води до постепенно изчезване на селските селища“, подчерта той. 

 

 

Паундът пада заради нарастващия политически натиск върху Стармър

В допълнение към изграждането на моста, местните власти планират да проведат обществено обсъждане, по време на което жителите ще могат да предложат свои собствени имена за бъдещата конструкция и да изберат най-доброто, предаде БГНЕС.

 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Половината хора в САЩ казват, че американската мечта е недостижима за повечето хора в момента
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

„Космосът вече струва 1 долар на гигабайт“: Как българската компания „счупи“ пазарната бариера в орбита
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Още 13 маршрута от София: До кои нови дестинации ще лети Wizz Air през лятото на 2026 г.?
Стефани Боова

Стефани Боова

Какво се случва с общия имот след развод?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата