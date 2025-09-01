Новият „данък Тейлър Суифт“ разпалва дебата за скъпите втори домове

5 000 долара годишна такса? Ето как работи новият данък

От юли 2026 г. Род Айлънд въвежда нов годишен налог върху скъпите втори жилища – мярка, бързо наречена от медиите „данък Тейлър Суифт“ заради известната собственост на певицата в щата. Законодателите залагат приходите в бюджета за 2026 г. с амбицията да финансират ново достъпно настаняване.

Как работи новият данък?

Снимка: Getty Images / iStock

Схемата е ясна: за всеки необитаван от собственика имот, оценен на над 1 млн. долара, се начисляват 2,50 долара за всеки следващи 500 долара от стойността над първия милион. Така при къща за 2 млн. долара годишната такса ще достигне приблизително 5 000 долара. От средата на 2027 г. праговете ще се индексират с инфлацията. Съществува и ключово изключение: имоти, отдаванi под наем поне 183 дни годишно, няма да дължат допълнителния налог.

Наистина ли Тейлър Суифт е в прицела?

Мнозина се питат дали звездата е пряко засегната. Певицата притежава тузарска вила в Уоч Хил, но правилото важи за всички луксозни втори жилища. Потвърждава го и местната преса, която подчертава, че данъкът „се прилага еднакво към всеки имот над прага, независимо чие е името на пощенската кутия“.

Ще последват ли други щати примера?

Род Айлънд не е сам. В Монтана от 2026 г. данъчното бреме също ще се пренасочи към вторите домове и краткосрочните наеми. На Кейп Код (Масачусетс) се обсъжда регионална такса при сделки с висок клас имоти, чиито приходи ще отиват за общински жилищни програми.

Какви са доводите „за“ и „против"?

Снимка: iStock

„Това е начин да обложим състоянието, заключено в луксозни имоти, без да повишаваме данъците на местните семейства“, гласи обяснителната записка към бюджета на щата.

Поддръжниците твърдят, че допълнителните средства могат да ограничат явлението на „тъмните квартали“ – скъпи, но празни къщи.

От другата страна на дебата, брокери на луксозни имоти предупреждават:

„Ако купувачите с висока платежоспособност замразят инвестициите си, първи ще го усетят ресторантите, майсторите и местните магазини.“

Критиците се опасяват и от охлаждане на пазара, което може да измести кръга на заможните купувачи към други щати.

Какво предстои?

Следващото изпитание ще бъде дали приходите ще се материализират според прогнозите и дали по-високите налози ще накарат собствениците да отдават имотите си целогодишно или просто ще ги пренасочат към други курорти. За местните власти данъкът върху „манията по именията“ се очертава като политически приемлив, но ефектът върху пазара тепърва ще се измерва.

