„Казаха ми никога да не се занимавам с бижута“: Коя е създателката на пръстена на Тейлър Суифт?

Поп иконата Тейлър Суифт и звездата от американския футбол Травис Келси официално обявиха годежа си след близо две години връзка. Новината бе разкрита с трогателна публикация в Instagram, съдържаща серия от романтични снимки от самото предложение и годежният пръстен на певицата.

Събитието разкри не само звездният годеж, но и даде популярност на дизайнерката на бижута Киндред Любек, която е основателка на Artifex Fine Jewelry. Макар да е сравнително ново име в бижутерийния свят, Любек се откроява като визионер, комбиниращ фин занаят и внимание към детайла. Според експертите бижуто съдържа удължен диамант с форма на възглавница и е оценено на над 550 000 долара и е създадено специално за Суифт.

Кога е основана компанията?

Любек започва своя бранд през 2023 г., а година по-късно се установява в Ню Йорк – градът, където всъщност започва пътят ѝ към славата в дизайнерския свят. Трудностите не са ѝ чужди и още в самото начало ѝ е казано, че „никога няма да бъде дизайнер на бижута“.

Вместо да се обезкуражи, тя решава да докаже обратното. В интервюта тя описва как е израснала във Флорида, където е работила рамо до рамо с баща си – също златар. Именно там полага основите на своя занаят, пише Brides. След седемседмичен интензивен курс по изработка на бижута и много самостоятелна работа, тя създава Artifex – марка, вдъхновена от винтидж естетика и лична символика, която бързо печели популярност сред ценителите на уникалното и ръчно направеното.

Любек не крие възхищението си към Суифт, като дори я следва в Instagram. През 2024 г. дизайнерката пуска колекцията “The Vault” и мнозина възприемат това като директна препратка към Суифт. Колекцията включва 11 уникални ръчно направени бижута, вдъхновени от антики, с цени между 4300 и 33 560 долара. По думите на Любек, „бижутата трябва да предизвикват усещане – не просто да бъдат красиви, а да докосват онзи, който ги носи.“

Силната страна на Любек несъмнено е ръчното гравиране – умение, което тя оприличава на татуиране върху метал. С помощта на миниатюрни инструменти, тя изрязва изящни мотиви върху злато и платина. Точно тази способност я отличава на фона на масовото производство и вероятно е това, което е привлякло вниманието на Травис Келси.

