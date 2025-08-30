Тейлър Суифт и Травис Келси: Любовна история за 1,7 милиарда долара

Налага ли се предбрачен договор?

Годежът на Тейлър Суифт и звездата от НФЛ Травис Келси бе оповестен в Instagram и събра над един милион харесвания за по-малко от десет минути. Новината мигновено влезе във водещите заглавия по света, а дори бившият президент Доналд Тръмп публично коментира темата. Причината е, че Суифт отдавна надхвърля рамката на „обикновена“ знаменитост.

Колко струва музикалната империя на Суифт?

Снимка: Reuters

„Forbes я определи като най-богатата жена-музикант в света“, припомня списанието, което оценява нетното ѝ състояние на приблизително 1,6 млрд. щатски долара (1,4 млрд. евро). Певицата е първият артист, достигнал милиардерски статус изцяло чрез музика и турнета, без да разчита основно на търговски партньорства.

Основен двигател е турнето Eras, събрало над 2 млрд. долара (1,7 млрд. евро) в световен мащаб — най-приходоносното в историята. Каталогът ѝ, удвоен след повторното записване на четири оригинални албума, се оценява на над 600 млн. долара (518 млн. евро). От 2025 г. Суифт ще притежава напълно master записите си, което увеличава дългосрочната стойност и контрола върху лицензирането.

Извън музиката певицата инвестира основно в имоти. Портфейлът ѝ от луксозни жилища в Нашвил, Ню Йорк и Роуд Айлънд превишава 110–125 млн. долара (95–108 млн. евро), а личният ѝ самолет струва около 23 млн. долара (20 млн. евро).

С какво допринася банковата сметка на Келси?

Снимка: Reuters

Травис Келси далеч не е без средства: нетното му състояние е приблизително 70 млн. долара (60,4 млн. евро). За 13 сезона в „Канзас Сити Чийфс“ той е спечелил над 110 млн. долара (95 млн. евро) в заплати, подплатени с три титли от Супербоул, десет участия в Pro Bowl и няколко рекорда на лигата.

Успехът на терена му осигурява договори с Nike, Bud Light, State Farm и Pfizer. Според Forbes тези партньорства, заедно с участието му във филма Happy Gilmore 2 (2025) и воденето на подкаста New Heights (триричен контракт за 100 млн. долара с Wondery), добавят още около 80 млн. долара (69 млн. евро) към доходите му.

Портфолиото му включва и вложения в екипа от Формула 1 Alpine, стек хауса 1587 Prime в Канзас Сити и напитката Garage Beer. Домът му — имение за 6 млн. долара (5,2 млн. евро) — разполага с миниголф и корт за пикълбол.

Как изглежда общото им богатство?

Ако бъдещите съпрузи обединят активите си, комбинираното им нетно състояние ще достигне приблизително 1,70 млрд. долара (1,46 млрд. евро). Делът на Келси представлява едва 4–5 % от сумата, докато Суифт държи останалите 95–96 %. Това ги нарежда сред най-заможните двойки в шоубизнеса редом до Бионсе и Джей-Зи (3,38 млрд. долара).

Налага ли се предбрачен договор?

Финансови експерти вече препоръчват предбрачно споразумение с оглед на факта, че богатството на Суифт надхвърля това на Келси с около 1,53 млрд. долара (1,32 млрд. евро). Подобен договор би защитил каталога, недвижимостите и бъдещите приходи на певицата, както и бизнес инвестициите на футболиста.

Със своята стойност от 1,7 млрд. долара двойката Суифт–Келси се превръща в нова финансова сила на развлекателната сцена, а световният интерес към годежа ѝ едва ли ще бъде последният медиен фурор около тях.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN