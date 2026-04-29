Свят Американско семейство върна на Гърция ценни артефакти от IV век пр. Хр.

Американско семейство върна на Гърция ценни артефакти от IV век пр. Хр.

bTV Бизнес екип

Какви са артефактите?

Американско семейство безвъзмездно върна на гръцката държава ценни културни артефакти. По време на специална церемония в Министерството на културата бяха представени върнатите ценности, предава БНР. 

Инициативата идва от семейство от САЩ, което се свързало с гръцки дипломати и изразило желание да върне наследени артефакти. Сред тях са мраморна статуя на Хермес, фрагмент от релеф с изображение на богинята Атина, както и още няколко значими предмета.

Министърът на културата Лина Мендони изрази благодарност от името на Гърция за този ценен дарителски жест, който според коментарите в Атина е преди всичко проява на морал.

През последните години в страната са върнати над 200 ценни археологически находки, като дарителите са от 17 различни държави. Мендони подчерта, че това ясно показва важната роля на гражданите в опазването на културното наследство.

Тя допълни, че Гърция води активна борба срещу трафика на антики, който за съжаление все още не може да бъде напълно прекратен. По думите ѝ мястото на тези артефакти е в археологическия музей в Атина, а не в частни колекции, тъй като древногръцката култура принадлежи на цялото човечество. 

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Българин в Тоскана превърна бисквитена фабрика в лаборатория за занаятчийски шоколад
Борислава Кирилова

BILLA България отчита ръст през 2025 г. и планира инвестиции от 43 млн. евро у нас
Стефани Боова

