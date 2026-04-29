Американско семейство върна на Гърция ценни артефакти от IV век пр. Хр.

Какви са артефактите?

Американско семейство безвъзмездно върна на гръцката държава ценни културни артефакти. По време на специална церемония в Министерството на културата бяха представени върнатите ценности, предава БНР.

Инициативата идва от семейство от САЩ, което се свързало с гръцки дипломати и изразило желание да върне наследени артефакти. Сред тях са мраморна статуя на Хермес, фрагмент от релеф с изображение на богинята Атина, както и още няколко значими предмета.

Министърът на културата Лина Мендони изрази благодарност от името на Гърция за този ценен дарителски жест, който според коментарите в Атина е преди всичко проява на морал.

През последните години в страната са върнати над 200 ценни археологически находки, като дарителите са от 17 различни държави. Мендони подчерта, че това ясно показва важната роля на гражданите в опазването на културното наследство.

Тя допълни, че Гърция води активна борба срещу трафика на антики, който за съжаление все още не може да бъде напълно прекратен. По думите ѝ мястото на тези артефакти е в археологическия музей в Атина, а не в частни колекции, тъй като древногръцката култура принадлежи на цялото човечество.