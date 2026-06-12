Нарастващите разходи за жилища тласкат все повече европейци към бездомност

За колко са нараднали цените на жилищата за последните 10 години?

Нарастващите разходи за живот все по-сериозно засягат правата на европейските граждани, предупреждава в свой доклад, публикуван в четвъртък, Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA). Според организацията повишаващите се разходи за жилища правят правото на адекватно жилище все по-недостижимо за много хора в Европа и увеличават риска от бездомност.

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В годишния си доклад базираната във Виена агенция посочва, че цените на жилищата в ЕС са нараснали с 53% между 2015 и 2024 г., докато наемите са се увеличили с близо 17% за същия период. Данните се основават на статистика на Евростат и показват засилващ се натиск върху домакинствата в целия съюз, цитира Еuronews.

„Растящите разходи засягат много хора и семейства, тъй като все повече граждани не могат да си позволят домовете си и са изправени пред риск да останат без жилище“, заявява в доклада директорът на FRA Сирпа Раутио. Въпреки че над две трети от жителите на ЕС притежават собствен дом, сред хората с доходи под прага на риск от бедност по-малко от половината са собственици на жилища.

Според анализа младите хора са сред най-засегнатите от проблемите с достъпността на жилищата. По думите на Раутио младите и уязвимите групи срещат сериозни трудности, които ограничават достъпа им до основното право на адекватно жилище, като много от тях не разполагат с достатъчна защита срещу изгонване.

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В същото време FRA отчита признаци за увеличаване на бездомността в Европа. По оценки на Европейската федерация на националните организации, работещи с бездомни хора (Feantsa), близо 1,3 милиона души са били бездомни в ЕС през 2025 година. Агенцията припомня, че правото на адекватно жилище е признато от международното право за всички хора, включително мигранти, бежанци и търсещи убежище. Международните и европейските споразумения задължават правителствата да предотвратяват бездомността, да подобряват достъпа до достъпни жилища и да защитават хората от дискриминация при настаняване.

В доклада си FRA призовава за подход към жилищната политика, основан на правата на човека, който да гарантира защита срещу принудителни изгонвания, подкрепа за уязвимите групи и по-ефективна борба с бездомността. Според агенцията нарастващата жилищна несигурност поставя все повече хора в риск. Докладът обхваща всички 27 държави членки на ЕС, както и Албания, Северна Македония и Сърбия.