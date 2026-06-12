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Недвижими имоти Нарастващите разходи за жилища тласкат все повече европейци към бездомност

Нарастващите разходи за жилища тласкат все повече европейци към бездомност

bTV Бизнес екип

За колко са нараднали цените на жилищата за последните 10 години?

Нарастващите разходи за живот все по-сериозно засягат правата на европейските граждани, предупреждава в свой доклад, публикуван в четвъртък, Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA). Според организацията повишаващите се разходи за жилища правят правото на адекватно жилище все по-недостижимо за много хора в Европа и увеличават риска от бездомност.

Снимка: iStock

В годишния си доклад базираната във Виена агенция посочва, че цените на жилищата в ЕС са нараснали с 53% между 2015 и 2024 г., докато наемите са се увеличили с близо 17% за същия период. Данните се основават на статистика на Евростат и показват засилващ се натиск върху домакинствата в целия съюз, цитира Еuronews.

„Растящите разходи засягат много хора и семейства, тъй като все повече граждани не могат да си позволят домовете си и са изправени пред риск да останат без жилище“, заявява в доклада директорът на FRA Сирпа Раутио. Въпреки че над две трети от жителите на ЕС притежават собствен дом, сред хората с доходи под прага на риск от бедност по-малко от половината са собственици на жилища.

Според анализа младите хора са сред най-засегнатите от проблемите с достъпността на жилищата. По думите на Раутио младите и уязвимите групи срещат сериозни трудности, които ограничават достъпа им до основното право на адекватно жилище, като много от тях не разполагат с достатъчна защита срещу изгонване.

Снимка: iStock

В същото време FRA отчита признаци за увеличаване на бездомността в Европа. По оценки на Европейската федерация на националните организации, работещи с бездомни хора (Feantsa), близо 1,3 милиона души са били бездомни в ЕС през 2025 година. Агенцията припомня, че правото на адекватно жилище е признато от международното право за всички хора, включително мигранти, бежанци и търсещи убежище. Международните и европейските споразумения задължават правителствата да предотвратяват бездомността, да подобряват достъпа до достъпни жилища и да защитават хората от дискриминация при настаняване.

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В доклада си FRA призовава за подход към жилищната политика, основан на правата на човека, който да гарантира защита срещу принудителни изгонвания, подкрепа за уязвимите групи и по-ефективна борба с бездомността. Според агенцията нарастващата жилищна несигурност поставя все повече хора в риск. Докладът обхваща всички 27 държави членки на ЕС, както и Албания, Северна Македония и Сърбия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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