Единственият 7-звезден хотел в света затваря за 18 месеца

Това е първото затваряне на хотела от 25 години

Бурж Ал Араб, често наричан единственият 7-звезден хотел в света, отдавна е емблема на силуета на Дубай. Сградата с форма на платно е широко разпознаваема, а единствената друга „Бурж“, която може да съперничи по известност, е Бурж Халифа. Сега ултралуксозният хотел ще затвори врати за първи път от над 25 години за мащабен 18-месечен проект по реставрация. Имотът, който разполага със 198 апартамента и е собственост на Jumeirah, е известен със своята пищност – с 86 500 ръчно поставени кристала Swarovski, над 30 вида мрамор Statuario и приблизително 1790 квадратни метра 24-каратово златно листо, използвано в интериора, предава Еuronews.

С реставрацията е натоварен интериорният дизайнер Тристан Ауер, който ще обнови пространствата, като същевременно запази характерния им стил. По негови думи отличителният интериор ще бъде подсилен с внимание към детайла, сравнимо с реставрация на произведение на изкуството. Ауер има опит с емблематични обекти като Hôtel de Crillon и Les Bains Douches и е отличен за Дизайнер на годината на Maison&Objet през 2017 г.

Новината идва след инцидент от 1 март, когато хотелът беше засегнат от отломки при прихващане на ирански дрон, което предизвика ограничен пожар по външната фасада. Главният изпълнителен директор на Jumeirah Томас Б. Майер подчерта, че Бурж Ал Араб е много повече от архитектурна забележителност – той е символ на амбиция, майсторство и устойчиво съвършенство, като в продължение на 27 години обслужва гостите си с изключително високи стандарти.

Още от откриването си Бурж Ал Араб се отличава на фона на тогавашния сравнително нискоетажен Дубай, предизвиквайки силен интерес. Именно тогава възниква и идеята да бъде наричан „7-звезден“ хотел. Освен архитектурата, обслужването също е легендарно – всеки апартамент разполага с личен иконом, а гостите могат да използват и автопарк от Rolls-Royce. Хотелът предлага и изключителни кулинарни преживявания, включително ресторанта Al Muntaha със звезда Michelin и Ristorante L'Olivo в Al Mahara.

През годините мястото се превърна и в сцена за впечатляващи събития и маркетингови акции – като тенис мача между Роджър Федерер и Андре Агаси върху хеликоптерната площадка през 2005 г., демонстрацията на Дейвид Култард през 2013 г., както и кацането на самолет от Люк Чепиела през 2023 г.