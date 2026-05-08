Какво ще стане с имота ви, ако нямате преки наследници?

Какво казва Законът за наследството в България за хората без деца?

Смъртта на близък човек винаги е тежко изпитание, а наред с емоционалната загуба често възникват и различни практически въпроси. Един от най-съществените сред тях е какво се случва с имуществото на починалия, особено когато той не оставя преки наследници.

Ако нямате преки наследници – деца, внуци или правнуци – имуществото ви се наследява по закон от роднини по съребрена линия или преминава в собственост на държавата или общината, в зависимост от конкретния случай. Законът за наследството в България предвижда няколко основни хипотези.

1. Наследяване от съпруг/а

На първо място е наследяването от съпруг или съпруга. Ако имате жив съпруг/а, но нямате деца, той или тя е първи по ред за наследяване. Когато има и живи родители, съпругът наследява половината от имуществото, а родителите – останалата половина. Ако родителите са починали, но имате братя и сестри, съпругът получава 1/2, а другата половина се разпределя между братята и сестрите. В случай че няма родители, братя, сестри или техни низходящи, преживелият съпруг наследява цялото имущество.

Съществува и специална хипотеза, когато сте наследили имот от починал съпруг и нямате общи деца. При вашата смърт този имот се разделя поравно между вашите роднини и роднините на починалия съпруг – по 1/2 за всяка страна, съгласно чл. 9а от Закона за наследството.

Ако няма съпруг и деца, наследството преминава към по-далечни роднини по определен ред. На второ място наследяват родителите, които получават равни дялове. Ако те не са живи, наследяват братята и сестрите. При липса и на такива, наследството преминава към най-близките възходящи – баби и дядовци. След тях право на наследяване имат роднините по съребрена линия – лели, чичовци, вуйчовци и в крайна сметка първи братовчеди.

3. Липса на роднини и завещание

Когато няма никакви живи роднини до шеста степен включително и липсва завещание, имуществото не се наследява от частни лица. В такъв случай недвижимите имоти, като жилища и гаражи, преминават в собственост на общината, в която се намират, а движимите вещи стават собственост на държавата. За да избегнете подобен сценарий, можете още приживе да изготвите завещание в полза на трето лице – например приятел, съсед или организация. Така вие сами определяте кой да наследи имуществото ви.