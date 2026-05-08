×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.177 BGN
Петрол
101.21 $/барел
Bitcoin
$79,708.2
Последвайте ни
1 USD
1.177 BGN
Петрол
101.21 $/барел
Bitcoin
$79,708.2
Недвижими имоти Какво ще стане с имота ви, ако нямате преки наследници?

Какво ще стане с имота ви, ако нямате преки наследници?

bTV Бизнес екип

Какво казва Законът за наследството в България за хората без деца?

Смъртта на близък човек винаги е тежко изпитание, а наред с емоционалната загуба често възникват и различни практически въпроси. Един от най-съществените сред тях е какво се случва с имуществото на починалия, особено когато той не оставя преки наследници.

Ако нямате преки наследници – деца, внуци или правнуци – имуществото ви се наследява по закон от роднини по съребрена линия или преминава в собственост на държавата или общината, в зависимост от конкретния случай. Законът за наследството в България предвижда няколко основни хипотези.

1. Наследяване от съпруг/а

На първо място е наследяването от съпруг или съпруга. Ако имате жив съпруг/а, но нямате деца, той или тя е първи по ред за наследяване. Когато има и живи родители, съпругът наследява половината от имуществото, а родителите – останалата половина. Ако родителите са починали, но имате братя и сестри, съпругът получава 1/2, а другата половина се разпределя между братята и сестрите. В случай че няма родители, братя, сестри или техни низходящи, преживелият съпруг наследява цялото имущество.

Съществува и специална хипотеза, когато сте наследили имот от починал съпруг и нямате общи деца. При вашата смърт този имот се разделя поравно между вашите роднини и роднините на починалия съпруг – по 1/2 за всяка страна, съгласно чл. 9а от Закона за наследството.

Как да проверим дали имаме наследствен имот?

2. Наследяване от по-далечни роднини (ако няма съпруг и деца)

Ако няма съпруг и деца, наследството преминава към по-далечни роднини по определен ред. На второ място наследяват родителите, които получават равни дялове. Ако те не са живи, наследяват братята и сестрите. При липса и на такива, наследството преминава към най-близките възходящи – баби и дядовци. След тях право на наследяване имат роднините по съребрена линия – лели, чичовци, вуйчовци и в крайна сметка първи братовчеди.

3. Липса на роднини и завещание

Когато няма никакви живи роднини до шеста степен включително и липсва завещание, имуществото не се наследява от частни лица. В такъв случай недвижимите имоти, като жилища и гаражи, преминават в собственост на общината, в която се намират, а движимите вещи стават собственост на държавата. За да избегнете подобен сценарий, можете още приживе да изготвите завещание в полза на трето лице – например приятел, съсед или организация. Така вие сами определяте кой да наследи имуществото ви.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Джеф Безос продава мегаяхта си Koru за 500 млн. долара, била твърде голяма
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Афганистан до София: Жената, която превърна бягството от войната в успешен бизнес с кауза
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Николай Ваньов: Българската икономика е стабилна, но финансовата грамотност остава проблем
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата