Недвижими имоти Как да ремонтирате къщата си с ограничен бюджет?

Как да ремонтирате къщата си с ограничен бюджет?

bTV Бизнес екип

Често най-голямата пречка в едно жилище не са материалите, а разпределението им

Ремонтът на дома често се възприема като скъпо и изтощително начинание, особено ако се хвърлите в проекти без ясен план или предварителна оценка на разходите. Истината обаче е, че не е нужно да харчите цяло състояние, за да преобразите жилището си. С малко креативност и внимание към детайлите, дори ограничен бюджет може да доведе до впечатляващи резултати. Експертът по имоти Мартин Робъртс от популярното британско предаване Homes under the Hammer споделя пред BBC няколко ефективни и достъпни идеи за обновяване на дома.

Снимка: Getty Images / iStock

Боя

Един от най-лесните и евтини начини за моментално освежаване на интериора е пребоядисването. Използването на неутрални цветове придава чиста и свежа визия на всяка стая, като в същото време увеличава усещането за простор. Ако сте по-смели, можете да играете с акценти по стените контрастен цвят, който добавя дълбочина. Модерните тъмни тонове правят пространството по-интимно, но бъдете внимателни те могат да свият“ стаята. Светлите нюанси от своя страна отразяват светлината и визуално разширяват помещението. С правилната боя ефектът може да е толкова добър, колкото скъп ремонт.

Летни ремонти без стрес: Как да организираш времето и бюджета?

Осветление

 

Смяната на старите осветителни тела с модерни варианти е още един хитър начин да преобразите интериора. Изберете енергоспестяващи крушки или халогенни, а за допълнително въздействие, добавете различни източници на светлина луни, спот лампи или ефектни настолни лампи. Направата на собствени абажури или използването на рециклирани материали в стийм пънк“ стил може да превърне осветлението в уникален акцент и разговорен елемент. Малка инвестиция, голяма промяна особено когато осветлението е подбрано стратегически спрямо мебелите и цветовете в стаята.

Кухня

Кухнята е сърцето на дома и място, което заслужава внимание. Ако не разполагате със средства за цялостен ремонт, започнете с най-видимото работния плот. Смяната му с нов материал променя облика на помещението мигновено. Можете да подмените и само фронтовете на шкафовете вместо целите модули. Добавянето на нова мивка или освежаване на плочките със специална боя допълват новия облик. А понякога едно дълбоко почистване, отстраняващо наслагванията от мазнина и мръсотия, може да направи изненадваща разлика.

Снимка: Getty Images / iStock

Настилка

 

Съвременните технологии позволяват създаването на евтини, но ефектни подови настилки. Ламинат, имитиращ камък или дърво, екологичен бамбук или дори издръжлив каучук възможностите са разнообразни и достъпни. Съществуват и плочки, които изглеждат като дървени дъски, придавайки топлина на пространството. Ако желаете допълнителен комфорт, можете да инсталирате електрическо подово отопление особено в банята но непременно се обърнете към квалифициран електротехник. 

Можем да възстановим до 200 лв. данък след ремонт вкъщи - ето как

Разчистете ненужното

 

Често най-голямата пречка в едно жилище не са материалите, а разпределението. Премахването на неносещи вътрешни стени може да отвори пространството и да направи дома по-функционален, без нужда от разширение. За по-драматичен ефект, заложете на естествената светлина плъзгащи се врати или светлинни тръби“ ще направят чудеса в тъмните помещения. Не забравяйте и оригиналните архитектурни детайли, скрити под пластове боя камини, подови дъски, стълбища или гипсови корнизи. Шлайфането и лакирането на пода може да придаде автентичен чар с минимална инвестиция, а премахването на окачени тавани създава драматично усещане за простор. Ремонтът на бюджет не означава лишаване от стил напротив, той ви принуждава да бъдете креативни, да преоткривате и подчертавате това, което домът вече притежава.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

