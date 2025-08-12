1 USD
1.68287 BGN
Петрол
65.89 $/барел
Bitcoin
$118,870.0
Последвайте ни
1 USD
1.68287 BGN
Петрол
65.89 $/барел
Bitcoin
$118,870.0
Недвижими имоти Гърция обмисля да наложи допълнителен данък върху имотите, които не се ползват

Гърция обмисля да наложи допълнителен данък върху имотите, които не се ползват

bTV Бизнес екип

Жилищната криза в страната се задълбочава

Гърция обмисля да въведе нов данък върху празните имоти, които не се отдават под наем, като част от усилията си за справяне с нарастващата жилищна криза. Идеята е чрез тази мярка да се стимулира използването на наличния жилищен фонд и да се повиши предлагането на имоти за живеене, предава БНР. 

Снимка: Getty Images/iStock

Жилищната криза в страната се задълбочава, като според анализи и коментари в медиите Гърция е все по-сериозно засегната от недостига на достъпни домове. Експерти отбелязват, че до момента правителствените инициативи не са постигнали очаквания ефект, особено сред младите хора, които изпитват затруднения в намирането на подходящи жилища.

Цените на къщите в София скочили със 75% за 4 години, къде се строи най-много

Според финансови специалисти правителството планира новия данък така, че да мотивира собствениците да не държат имотите си празни. Очаква се това да ги накара или да започнат да ги отдават под наем, или да ги продадат. Целта е да се увеличи броят на имотите, които реално се използват, вместо да остават затворени.

Снимка: Getty Images/iStock

Новият налог ще бъде допълнителен към вече съществуващия данък върху недвижимото имущество. По този начин държавата ще търси по-ефективни начини да ангажира собствениците в решаването на проблема с недостига на жилища.

Кризата е особено осезаема в Атина, където студентите и техните семейства изпитват сериозни затруднения да наемат квартири. Поради ограниченото предлагане, наемите са скочили с 147% през последните години, което прави достъпът до образование още по-скъп.

Цените на жилищата в Германия продължават да се покачват

Като част от мерките за стимулиране на пазара, правителството предлага финансиране на ремонти на имоти, но само при условие, че те ще се отдават под наем минимум три години. Брокери обаче посочват, че много собственици не разполагат с необходимите средства за начални ремонти и не проявяват желание да продават жилищата си.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата