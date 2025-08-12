Гърция обмисля да наложи допълнителен данък върху имотите, които не се ползват

Жилищната криза в страната се задълбочава

Гърция обмисля да въведе нов данък върху празните имоти, които не се отдават под наем, като част от усилията си за справяне с нарастващата жилищна криза. Идеята е чрез тази мярка да се стимулира използването на наличния жилищен фонд и да се повиши предлагането на имоти за живеене, предава БНР.

Жилищната криза в страната се задълбочава, като според анализи и коментари в медиите Гърция е все по-сериозно засегната от недостига на достъпни домове. Експерти отбелязват, че до момента правителствените инициативи не са постигнали очаквания ефект, особено сред младите хора, които изпитват затруднения в намирането на подходящи жилища.

Според финансови специалисти правителството планира новия данък така, че да мотивира собствениците да не държат имотите си празни. Очаква се това да ги накара или да започнат да ги отдават под наем, или да ги продадат. Целта е да се увеличи броят на имотите, които реално се използват, вместо да остават затворени.

Новият налог ще бъде допълнителен към вече съществуващия данък върху недвижимото имущество. По този начин държавата ще търси по-ефективни начини да ангажира собствениците в решаването на проблема с недостига на жилища.

Кризата е особено осезаема в Атина, където студентите и техните семейства изпитват сериозни затруднения да наемат квартири. Поради ограниченото предлагане, наемите са скочили с 147% през последните години, което прави достъпът до образование още по-скъп.

Като част от мерките за стимулиране на пазара, правителството предлага финансиране на ремонти на имоти, но само при условие, че те ще се отдават под наем минимум три години. Брокери обаче посочват, че много собственици не разполагат с необходимите средства за начални ремонти и не проявяват желание да продават жилищата си.

