Започва годишен ремонт на пети блок на АЕЦ "Козлодуй"

По време на ремонта в реактора за трети път ще бъдат заредени касети тип RWFA
Пети блок на атомната централа ще бъде спрян за планов годишен ремонт и презареждане със свежо ядрено гориво на 9 май 2026 г., съобщиха от АЕЦ „Козлодуй“, предава БТА. От дружеството уточняват, че до средата на юни ще бъдат извършени необходимите ремонтни дейности и превантивно техническо обслужване на оборудването, за да бъде гарантирана безопасната и надеждна работа на мощността през следващата горивна кампания на реактора.
По време на ремонта в реактора за трети път ще бъдат заредени касети тип RWFA, произведени от „Уестингхаус“. Така продължава поетапният преход към нов тип ядрено гориво, започнал през пролетта на 2024 година.
От АЕЦ „Козлодуй“ посочват, че надеждната работа на пети блок, както и извършените анализи, потвърждават успешното изпълнение на програмата за диверсификация в ядрено-горивния цикъл. България е първата държава в Европейския съюз, която успешно реализира на практика диверсификация на ядреното гориво за реактор тип ВВЕР-1000.
Това е било отчетено и като област с добро изпълнение в заключенията на доклада от Десетия преглед на националните доклади на страните по Конвенцията за ядрена безопасност. Прегледът се е състоял през април 2026 г. във Виена, допълват от атомната електроцентрала.
БТА припомня, че по време на годишната пресконференция на Агенцията за ядрено регулиране е било съобщено, че процесът по подмяна на оригиналното руско гориво в пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ протича безпроблемно. Според АЯР преходът се извършва в съответствие с документацията, въз основа на която е издадено разрешението.