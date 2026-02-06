Дом със заем или живот под наем: Кое е по-изгодното за българина след еврото?

Ще скочат ли цените на наемите и жилищата през 2026 г.?

Влизането на Блъгария в еврозоната беше тема на годината, но докато еуфорията около смяната на валутата утихва, един въпрос остава по-актуален от всякога: Купуваме или наемаме имот? Българинът винаги е предпочитал да притежава собствено жилище, отколкото да плаща наем. По последни данни на Евростат, през 2024 г. 86% от българите са живели в собствени жилища, като този процент е по-висок в 6 други страни членки на съюза. Останалите 14 % от българите са обитавали жилища под наем.

Особено сега, когато ипотечните лихви са ниски, а еврото е офицална валута на страна, въпросът става все по важен за хиляди българи. За да потърсим отговори на този въпрос потърсихме експертно мнения. Ето какво каза пред bTV Бизнес новините Диляна Христова, строителен инвеститор.

Ипотека срещу наем: Кое излиза „по-тънко“?

Към момента покупката на жилище с ипотечен кредит изглежда по-изгодната опция.

„Тъй като лихвите по ипотечните кредити в България остават сравнително ниски, към момента се счита за по-изгодна покупката на жилище с ипотечен кредит“, казва Диляна.

Лихвите по ипотеките в България остават сравнително ниски, което прави месечните вноски конкурентни, а понякога дори по-ниски от наемите за сходни имоти.

Но „по-изгодно“ не винаги означава „по-подходящо“, припомня експертката. Всичко зависи от нагласите, начина на живот и финансовите възможности на конкретния човек. Практиката показва, че за много хора първата крачка към собствен дом минава именно през наем. Това време не е „изгубено“ – напротив. То помага да се изчистят критериите, като например колко стаи са нужни, коя локация е удобна, колко важни са транспортът, парковете, училищата.

„Млади купувачи без деца избират по-малки жилища, без значение дали в близост има детски градини и училища, за тях водещо е местоположението и достъпът до работното място или учебното заведение.“

Еврото е голямата промяна, която…не промени всичко

Макар приемането на еврото да звучи като сериозен вододел, към момента не се наблюдава драматична промяна в поведението на купувачите. Пазарът по-скоро се раздели на две групи: едните побързаха да купят „преди еврото“, а другите решиха да изчакат и да видят какво ще се случи.

„Само по себе си въвеждането на еврото не води автоматично до трансформации, все пак до момента продажните цени на имотите в България бяха в евро, а не в лева, макар и платими и в двете валути. По отношение на някакъв ефект, който може да изненада експертите, към момента няма такива индикации, но то затова се нарича „изненада“, ще следим с интерес какво ще се случи през тази година.“, споделя Диляна.

Краят на миналата година беше изключително активен откъм сделки по две причини: традиционно в последните месеци на всяка година се реализират повече сделки и от друга страна активизирането на хората, които бързаха да закупят жилище преди въвеждането на еврото. Диляна споделя, че по нейни наблюдения купувачи, които са имали желание да се сдобият с жилище през 2025 г. и не са успели, продължават с търсенето на такова, без страх от новата валута.

Ще скочат ли наемите?

Прогнозите за 2026 г. сочат умерено покачване на наемите в България, обвързано с растящите доходи и търсенето в големите градове, без резки скокове.

„Очаква се имотният пазар да остане стабилен, като цените на жилищата може да нараснат с 5-8%, подкрепени от по-лесно ипотечно кредитиране след приемането на еврото. За разлика от цените за покупка, наемите са по-пряко свързани с доходите на домакинствата, което поставя естествена граница на покачването им.“

По нейни думи основни фактори, които влияят са високата мобилност на работната сила и ограниченото предлагане на качествени жилища под наем в големите градове.

„Тези фактори ще поддържат наемите високи“.

Друг фактор, който е по-малко видим, но важен е намаляването на издадените разрешения за строеж, особено в София. По-малко ново строителство при постоянно търсене означава натиск нагоре върху цените. Интересното е, че високите продажни цени поддържат и наемния пазар активен – не всеки може или иска да купува, дори когато кредитите са достъпни.

Най-големите рискове

Рискове има, но засега те не изглеждат драматични. Според Диляна Христова един от тях е евентуално затягане на изискванията от страна на Централната банка, което би направило ипотеките по-труднодостъпни. Другият е добре познатият исторически модел – след въвеждане на еврото в други държави често се наблюдава ръст на цените на имотите в следващите години.

Това обаче не означава сривове или балони, а по-скоро плавни, пазарно обосновани движения.

Няма универсален отговор на въпроса „ипотека или наем“. Има личен избор. Но едно е ясно: пазарът остава стабилен, предвидим и далеч от крайности. А за купувачите и наемателите това е може би най-добрата новина.

