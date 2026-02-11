Къде в Гърция инвеститорите направиха най-голяма печалба от имоти през 2025 г.?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
При сравнение между Атика и Солун най-висока доходност отчита пазарът на жилища в община Солун, където цените са нараснали със 146% от четвъртото тримесечие на 2018 г. до четвъртото тримесечие на 2025 г. Според данни от обявените продажни цени в платформата Spitogatos.gr, средната стойност се е повишила от 1071 евро на квадратен метър до 2635 евро/кв.м., изпреварвайки дори централните части на Атина.
На второ място се нареждат Пирея и околните ѝ райони, където е отчетено кумулативно поскъпване съответно от 110% и 115%, достигайки 2540 евро/кв.м в Пирея и 2167 евро/кв.м в предградията му.
Най-същественият дял от този ръст е реализиран през периода 2023–2024 г., вследствие на промените в условията за получаване на разрешение за пребиваване по програмата „Златна виза“. Те насочиха интереса на голяма част от чуждестранните инвеститори към Пирея, тъй като това остава една от малкото зони в Атика, където все още може да се кандидатства при по-ниския праг от 250 000 евро.
През последната година в Гърция цените на имотите също надхвърлят двойно реалната стойност. Средната искана цена за жилищни имоти в евро на квадратен метър в Гърция е почти два пъти по-висока от цената, посочена в договорите за покупко-продажба, според национално проучване на Prosperty, представено във вторник в контекста на конференцията за недвижими имоти Prodexpo 2025, цитирано от гръцката медия Ekathimerini.
Разликата е още по-голяма въз основа на крайната стойност, тъй като продавачите искат средно 307 700 евро, в сравнение със 105 000 евро, което е средната обявена стойност в договорите за покупко-продажба.
