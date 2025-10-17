Чарлз Понци: как „кралят на измамите“ продаде несъществуващия американски рай

Името му е станало нарицателно за финансова измама

Името на Чарлз Понци е станало нарицателно за финансова измама, но малцина знаят, че освен с фалшиви инвестиционни схеми, той има и амбициозен опит да печели от имоти – без да притежава нито квадратен метър земя.

От „инвестиционен гений“ до имотен мошеник

През 1920 г. Понци става национална сензация в САЩ. Той обещава на инвеститорите 50% доходност за 45 дни, използвайки неясна схема с международни пощенски купони. В действителност, както по-късно става ясно, печалбите на старите инвеститори се изплащат с парите на новите – класическа Понци схема, която днес носи неговото име.

След рухването на финансовата му империя и няколко години в затвора, Понци решава да се „върне в бизнеса“ – този път чрез недвижими имоти.

В средата на 1920-те години Флорида преживява истинска имотна треска. Нови градове и курорти се строят по Атлантическото крайбрежие, а земя се продава буквално на чертеж.

Понци вижда шанс за бърза печалба. Той започва да рекламира проект край Джаксънвил, наречен „Ponte Verde Estates“ – „луксозен жилищен рай“ с плаж, голф игрище и модерна инфраструктура. Има само един проблем: земята, върху която уж трябва да се строи, представлява блатиста и необитаема местност, често заливана от приливи и комари.

Понци продава парцели „на зелено“, използвайки снимки на други локации и фалшиви карти. Инвеститорите – повечето дребни спестители от Бостън и Ню Йорк – влагат хиляди долари.

Когато илюзията потъна в блатото

След няколко месеца започват първите оплаквания – купувачите искат да видят имотите си, но на място откриват… нищо. Местните власти установяват, че Понци няма разрешение за строеж, нито реална собственост върху земята.

През 1926 г. той е арестуван отново – този път за имотна измама и фалшива реклама. Проектът „Ponte Verde Estates“ се превръща в символ на спекулативната лудост на Флорида през 20-те години.

Ефектът върху пазара и наследството на измамата

Понци не е единствен – по това време в щата се развихрят стотици подобни схеми, при които инвеститорите купуват „въздух“, надявайки се на бързи печалби.

Когато балонът се спуква през 1926–1927 г., цените на земята във Флорида се сриват, банките затварят, а държавата преживява един от първите големи имотни крахове в историята на САЩ.

Днес терминът „Понци схема“ се използва за всякакъв тип финансови измами, но малцина помнят, че един от първите му „експерименти“ с тази формула е бил именно в сектора на недвижимите имоти.

