Обновеният сайт bTV + участва в конкурса „Сайт на годината"

Обновеният сайт bTV + участва в конкурса „Сайт на годината“

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

bTV Plus предлага на зрителите да гледат любимите си предавания, сериали и новинарски емисии до 30 дни след излъчване

Обновената през октомври месец платформа за отложено гледане bTV Plus участва в престижния годишен конкурс „Сайт на годината“, където е регистрирана в две категории: „Медиен сайт“ и „Мобилно приложение“. Със своята нова визия, технологични подобрения и фокус върху потребителското изживяване, bTV Plus предлага на зрителите възможността да гледат любимите си предавания, сериали и новинарски емисии до 30 дни след излъчване – на телевизор, телефон или таблет.

Цялостният редизайн и разширени технически функционалности са реализирани от водещата дигитална агенция Studio X. Платформата вече разполага с:

  • Обновен уебсайт (btvplus.bg) с модерен интерфейс и подобрена навигация;
  • Мобилно приложение с адаптивен дизайн за устройства с iOS и Android;
  • ТВ приложение за Android TV с опростена и удобна навигация за голям екран.

С модерна визия и интуитивна навигация, btvplus.bg позволява на потребителите лесно и бързо да откриват желаното съдържание. bTV Plus ще предлага разширени възможности за персонализация и още по-добро потребителско изживяване, включително регистрация за по-удобен и индивидуален достъп, персонализирани предложенията според предпочитанията, известия при публикуване на нови епизоди от любими предавания и сериали. В допълнение предстои въвеждането на нови интерактивни функционалности и елементи на геймификация, които ще направят преживяването в платформата още по-ангажиращо и забавно.

Платформата btvplus.bg е част от дигиталната екосистема на bTV Media Group, която включва 7 тематични сайта, подкасти, както и стрийминг услугата VOYO.

Повече за конкурса „Сайт на годината“ може да намерите тук.

