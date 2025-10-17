България има своята първа инвестиционна карта. Какво представлява?

Стратегически данни са визуализирани за улесняване на инвеститорите

У нас създахода първата по рода си национална платформа „Интерактивна инвестиционна карта на България“. Това съобщава Министерството на иновациите и растежа.

Проектът е реализиран от Българската агенция за инвестиции със съдействието на МИР, благодарение на „Информационно обслужване“ и в партньорство с Агенцията по заетостта; Националния статистически институт; Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност".

Какво представлява новата платформа?

Тя е създадена с цел да предоставя на български и чуждестранни инвеститори полезна, централизирана, актуална и достъпна информация на едно място, която ще бъде от ключово значение при вземането на инвестиционни решения. Стратегически данни са визуализирани за улесняване на инвеститорите. Интерактивната карта обединява три основни групи информация:

Индустриални зони и паркове

Научно-технологична инфраструктура

Инвестиционни имоти

За ефективното намиране на подходящи зони, имоти, технологично оборудване и изследователски услуги бизнесът може да филтрира информацията по населено място, тип собственост, площ и инфраструктура (наличие на електрозахранване, вода, газ и т.н.) и др. При избиране на конкретен обект порталът ще представя детайлна информация с пълни данни за адрес, площ, собственост, категория на земята, кадастрален номер). Също така може да се види транспортната достъпност и свързаност (разстояние до автомагистрали, жп гари, летища, пристанища). Отбелязани са и икономическите показатели (демографски данни, работна сила, инвеститори в района). Има възможност и за директни връзки към официалния уебсайт на зоната и контакти.

Платформата ще подпомогне за по-добрата връзка между бизнеса и научната общност, като популяризира националната иновационна инфраструктура – Центровете за върхови постижения, Центровете по компетентност, София тех парк - локации, институции, в които през годините назад са инвестирани десетки милиони в уникално лабораторно оборудване.

