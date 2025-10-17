Може ли Хърватия да купи 30% от Македонската фондова борса?

Какво следва?

Комисията по ценни книжа и борси на Република Северна Македония, на 68-ото си заседание, председателствано от председателя на Комисията по ценни книжа и борси, магистър Буяре Абази, прие Решение за предоставяне на съгласие на юридическото лице „Финансова агенция ФИНА“ от Република Хърватия да придобие квалифицирано участие в Македонската фондова борса АД Скопие, т.е. непряко чрез „Загребачка берза“ д.д. да придобие акции, чийто общ кумулативен размер не надвишава 30% от общо емитираните акции с право на глас от Македонската фондова борса АД Скопие, съобщава макезонското издание Денар.

Снимка: iStock

FINA, чийто единствен основател и акционер е Република Хърватия, вече е получила одобрение от хърватския регулатор HANFA за придобиване на пряко квалифицирано участие в Zagrebacka burza dd.

Ако офертата за поглъщане е успешна, FINA би могла директно да придобие 50% + 1 акция в Zagrebačka burza dd и по този начин непряко да придобие дял от 14,99% в Makedonska berza AD Skopje.

Ако FINA достигне максимален дял от 100% в Zagrebačka burza dd, нейният индиректен дял в Македонска фондова борса АД Скопие ще бъде до 29,98%, се казва в изявлението на SEC.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN