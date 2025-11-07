Бум на жилищните продажби в няколко държави в Европа, къде е България в класацията?

Общите продажби на жилища в ЕС са отбелязали здравословен ръст от 10%

Продажбите на жилища в Ирландия са се сринали през второто тримесечие на годината в сравнение със същия период на 2024 г., според данни на Евростат. Тя е една от четирите страни от ЕС, които са отбелязали спад в продажбите на жилища на годишна база, докато общите продажби на жилища в ЕС са отбелязали здравословен ръст от 10%.

Броят на продадените жилища, включително новопостроените, в Ирландия е спаднал с 10%, докато продажбите са спаднали и в Малта с 6,2%, в Унгария с 5,7% и във Финландия с 5,6%.

Имаше смесена картина сред страните от ЕС, които регистрираха увеличени продажби, като годишният ръст варира от 2,2% в Дания до 86,6% в Люксембург, който има много малък пазар на жилища, където темповете на продажби могат да бъдат значително засегнати от малки промени.

Пазарът на жилища също беше оживен в Словения и Литва, като се увеличи съответно с 34,8% и 24,4%, докато Белгия, Португалия и Нидерландия също отбелязаха значително увеличение.

„Въпреки че Европейската централна банка (ЕЦБ) е въвела осем намаления на лихвите през текущия цикъл, ефектите се разгръщат неравномерно поради разликите в условията на финансиране, нивата на предлагане и основното търсене“, каза Кейт Еверет-Алън, ръководител на европейските жилищни изследвания в Knight Frank.

Във Франция продажбите на жилища се увеличиха с 10,4%, докато Испания регистрира по-малко увеличение от 2,5%. Нямаше данни за Германия и Италия.

Според Еверет-Алън, умереният ръст от 2,5% на сделките с жилища в Испания предполага нормализиране след постпандемичния бум, с ограничено предлагане, особено в крайбрежните и островните региони, което ограничава обема на сделките. Увеличението от 10,4% във Франция показва постепенно възстановяване след слабия период от 2023-24 г., въпреки че регионалните различия продължават да съществуват и перспективата за предстоящи данъчни промени може да повлияе на траекторията на пазара.

В Норвегия, която не е членка на ЕС, продажбите на жилища са се увеличили с 10% през този период. Най-новите данни за Полша, от последното тримесечие на 2024 г., показват годишен спад от 17,9%.

На фона на другите държави изглежда в България продажите на жилища на годишна база бележат 2,8% ръст или подд средното за ЕС.

Какво се случва във Великобритания и Германия?

Въпреки че Германия и Обединеното кралство не са включени в данните на Евростат, фиксираните лихвени проценти по ипотечните кредити във Великобритания са се понижили от края на 2024 г., което подобрява достъпността и позволява на купувачите да вземат повече заеми. Заедно с промените в гербовия налог от април, това е спомогнало за увеличаване на обема на сделките.

Междувременно Германия продължава да се сблъсква с натиск на пазара на недвижими имоти поради постоянно ниския брой разрешителни за жилищно строителство, тенденция, която подкопава дългосрочното доверие.

