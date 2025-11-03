1 USD
1.69277 BGN
Петрол
65.15 $/барел
Bitcoin
$108,059.0
Цените на имотите в ЕС се покачват с изключение на една държава

Цените на имотите в ЕС се покачват с изключение на една държава

Недвижими имоти

bTV Бизнес екип

Цените в Европейския съюз продължават да се покачват през второто тримесечие на 2025 г.

Цените на недвижимите имоти са скочили с 5,4% в сравнение със същия период на 2024 г., докато наемите са се увеличили с 3,2%. В сравнение с първото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата са се увеличили с 1,6%, а наемите с 0,7%, което показва продължаващ стабилен растеж на пазара на недвижими имоти в целия ЕС. Това показват последните данни на Евростат. 

Снимка: iStock

От 2010 г. до днес цените на жилищата в Европейския съюз са се увеличили общо с 60,5%, докато наемите са скочили с 28,8%. Траекторията на растеж обаче беше различна - наемите отбелязаха постепенно и стабилно увеличение, докато цените на апартаментите показаха значително по-големи колебания - първо силен растеж от 2015 до 2022 г., след това по-кратък период на стагнация и накрая подновена възходяща тенденция от 2024 г.

https://businessnovinite.bg/nedvizhimi-imoti/

Най-висок ръст на цените на жилищните имоти в периода от 2010 до 2025 г. е регистриран в Унгария (277 процента) и Естония (250 процента), докато цените са се удвоили или повече в десет други държави членки: Литва, Латвия, Чехия, Португалия, България, Австрия, Люксембург, Полша, Словакия и Хърватия.

Снимка: iStock

Италия е единствената страна, където цените на жилищните имоти са паднали през този период с един процент, според уебсайта на Евростат.

Що се отнася до цените на наемите, най-висок ръст е отчетен в Естония (218%), Литва (192%), Унгария (125%) и Ирландия (117%). Гърция е единствената страна членка на Европейския съюз, където наемите са паднали с девет процента от 2010 г. насам.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

