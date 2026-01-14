BGN → EUR
Недвижими имоти Бившата съпруга на Фреди Меркюри не успя да продаде дома му за 30 млн. паунда

Бившата съпруга на Фреди Меркюри не успя да продаде дома му за 30 млн. паунда

bTV Бизнес екип

Фреди е оставил по-голямата част от състоянието си на сестра си

Бившата съпруга на Фреди Меркюри не успя да продаде дома му в Лондон за 30 милиона паунда, след като обяви имението на пазара през 2024 г. Фредерик Булсара, известен като фронтмен на Queen“, напусна Garden Lodgeв Кенсингтън заедно с бившата си годеница Мери Остин след смъртта.

Снимка: Getty Images

В момента 74-годишната Мери е във вражда със сестрата на Меркюри, Кашмира Булсара, заради личните вещи на певеца. Според съобщения, Кашмира е трябвало да похарчи 3 милиона паунда, за да придобие тайно сувенири на брат си, след като Мери ги обявила за продажба.

Фреди, чието истинско име е Фарук Булсара, е оставил по-голямата част от състоянието си на Мери, която дори е поела грижата за пепелта му след погребението. Трудностите с продажбата на имението се възприемат като положителна новина за Кашмира, като източници отбелязват пред The Sun, че тя е била разстроена от мисълта, че вещите на брат ѝ могат да попаднат на публичния пазар.

Британският монетен двор пусна специална монета в чест на Фреди Меркюри

Миналата година Кашмира е похарчила 3 милиона паунда, за да запази ценните вещи на Фреди за семейството, след като Мери ги е пуснала на търг. Мери също е помолила Джим Хътън, партньорът на певеца от 1985 г. до смъртта му, да освободи Garden Lodgeсамо месеци след разкриването на завещанието.

Кашмира и синът ѝ, Джамал Зук, са наддавали анонимно, за да не уведомят Мери за намеренията си. След погребението, Мери е прибрала пепелта на Фреди и е организирала отделна церемония за родителите му. Според източници, Кашмира е била разстроена от мисълта, че някои от личните вещи на брат ѝ може да попаднат в ръцете на непознати.

