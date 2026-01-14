Бившата съпруга на Фреди Меркюри не успя да продаде дома му за 30 млн. паунда

Фреди е оставил по-голямата част от състоянието си на сестра си

Бившата съпруга на Фреди Меркюри не успя да продаде дома му в Лондон за 30 милиона паунда, след като обяви имението на пазара през 2024 г. Фредерик Булсара, известен като фронтмен на „Queen“, напусна „Garden Lodge“ в Кенсингтън заедно с бившата си годеница Мери Остин след смъртта.

Снимка: Getty Images

В момента 74-годишната Мери е във вражда със сестрата на Меркюри, Кашмира Булсара, заради личните вещи на певеца. Според съобщения, Кашмира е трябвало да похарчи 3 милиона паунда, за да придобие тайно сувенири на брат си, след като Мери ги обявила за продажба.

Фреди, чието истинско име е Фарук Булсара, е оставил по-голямата част от състоянието си на Мери, която дори е поела грижата за пепелта му след погребението. Трудностите с продажбата на имението се възприемат като положителна новина за Кашмира, като източници отбелязват пред The Sun, че тя е била разстроена от мисълта, че вещите на брат ѝ могат да попаднат на публичния пазар.

Миналата година Кашмира е похарчила 3 милиона паунда, за да запази ценните вещи на Фреди за семейството, след като Мери ги е пуснала на търг. Мери също е помолила Джим Хътън, партньорът на певеца от 1985 г. до смъртта му, да освободи „Garden Lodge“ само месеци след разкриването на завещанието.

Кашмира и синът ѝ, Джамал Зук, са наддавали анонимно, за да не уведомят Мери за намеренията си. След погребението, Мери е прибрала пепелта на Фреди и е организирала отделна церемония за родителите му. Според източници, Кашмира е била разстроена от мисълта, че някои от личните вещи на брат ѝ може да попаднат в ръцете на непознати.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN