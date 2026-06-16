Бихте ли си купили град? Най-малкото населено място в Австралия се продава за 243 000 евро (СНИМКИ)

Вече можете да притежавате цял град по-евтин от апартамент в Европа

Само двама жители, къща за гости с четири легла и неофициална длъжностна характеристика, която включва ролите на кмет, пощенски служител и кръчмар. Това предлага австралийското градче Кулади, което в момента търси нови собственици, готови да приемат един по-различен начин на живот. За по-малко от цената на много жилища в Европа купувачът може да се сдобие с цял град, включващ кръчма, ресторант, мотел и магазин, предава Еuronews.

Малкото селище в австралийската пустош, известно като най-малкия град в страната, има едва двама останали жители. Новият собственик ще трябва да е готов да замени динамиката на градския живот с дървета мулга, безкрайни гледки и възможността почти самостоятелно да управлява населеното място. Цената на градчето е 400 000 австралийски долара, или около 243 000 евро.

Снимка: Getty Images / iStock

Кулади се намира на приблизително 800 километра от Бризбейн. Настоящите му жители – Карол Яроу и Джо Корнел – са решили да се пенсионират и да се преместят другаде. Те придобиват имота на Foxtrap Road през 2023 г., като населението на града официално се определя според броя на хората, които притежават бизнеса.

Новите собственици ще имат възможност да оформят бъдещето на цялото населено място. Някога Кулади е бил оживен железопътен център, но след спирането на влаковете през 1967 г., в резултат на упадъка на овцевъдството, жителите постепенно започват да напускат района. Според Беки Джейсман от Charleville Real Estate, която предлага имота за продажба, ако четирима души закупят града, населението му ще се удвои.

Снимка: Getty Images / iStock

Според брокера подобна покупка може да бъде подходяща както за родители, чиито деца вече са напуснали дома, така и за семейства, търсещи необичаен начин на живот. Собственикът или собствениците обаче ще трябва да изпълняват редица функции – неофициален кмет, пощенски служител, управител на магазин, готвач, рецепционист в мотел и кръчмар. „Храната и кръчмата вероятно са едни от основните задачи, а ние също така извършваме пощенските доставки като част от пощенската услуга“, разказва Карол Яроу пред The Guardian.

Въпреки малкия си размер, Кулади продължава да привлича посетители. Къщата за гости и дори четиризвездният ресторант се радват на интерес от хора от близкия Шарлевил и околните райони в радиус от около 70 километра. Много от бившите жители също се връщат, за да посетят местата, където са израснали. „Минават много хора и има прекрасни местни жители. Това е страхотна общност и много спокоен начин на живот“, казва още Яроу.