Недвижими имоти 6 тенденции, които ще са определящи за пазара на имоти в Дубай

6 тенденции, които ще са определящи за пазара на имоти в Дубай

Недвижими имоти

bTV Бизнес екип

Какво очакваме на пазара през новата година

Пазарът на недвижими имоти в Дубай активно се трансформира. Ето кои са тенденциите в пазара на недвижими имоти, цитирани от Unique Estates.

Лидерство на off-plan продажбите

През 2025 г. над 70% от всички продажби са off-plan, благодарение на гъвкави планове за плащане, очаквано повишение на стойността и доверие в дългосрочните проекти. Основни райони с висок интерес: Mohammed Bin Rashid City, Dubai South, Dubai Hills Estate, Business Bay, Downtown, JVC. Нововъзникващи райони като Dubai Production City, Dubai Silicon Oasis, Dubai Maritime City и Downtown Jebel Ali също набират скорост.

Преместване към предградията

Растящите наеми в централните райони подтикват хората към предградията. Dubai Silicon Oasis, JVC и Dubai South се развиват като пълноценни обслужвани житейски хъбове.

Стъпка напред: В Дубай може да си поръчате банкомат до конкретно място

Уелнес като нов стандарт

Проектантите разширяват удобствата отвъд фитнеса и басейните – все по-често в резеденциите се срещат детски площадко, зелени алеи, coworking зони, писти за бягане и зони за домашни любимци.

Устойчивостта влияе на решенията за покупка

Сертификации като LEED, соларна интеграция и енергийно ефективни материали стават стандарт дори в средния сегмент. Устойчивите решения намаляват празните периоди и увеличават задържането на наематели.

80-етажна сграда ще задмине Бурдж Халифа и няма да е в Дубай

Ръст на смесените проекти

Новите разработки приоритизират градска пешеходна среда с вертикални общности, съчетаващи жилищни, търговски и социални пространства, осигурявайки концепцията „живей-работи-забавлявай се“ на едно място.

PropTech трансформира достъпа и инвестициите

От AI платформи до токенизирани инвестиции, технологиите променят пазара на недвижими имоти в Дубай. Международни инвеститори използват AR/VR обиколки и прогнозни ценови инструменти за отдалечено селектиране и покупка на имоти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

