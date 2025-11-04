120 000 евро за квадратен метър: Къде в Европа се продават най-скъпите имоти?

Пазарът на луксозни недвижими имоти продължава да се развива динамично

Пазарът на луксозни недвижими имоти в Европа продължава да се развива динамично, задвижван от международни инвеститори, ограничено предлагане и стратегически географски локации. В някои престижни райони цената на квадратен метър надвишава стойности, които значително изпреварват тези на масовия пазар. По-долу представяме топ 5 локации в Европа с най-скъп квадратен метър имот към момента.

Монако – абсолютният лидер в лукса

Цена: от €50 000 до над €120 000 на кв.м.

Монако от години е безспорният номер едно по цена на жилищни имоти в Европа и света. Ограничената площ на княжеството (само 2 кв. км) и статутът му на офшорен финансов център привличат високодоходни инвеститори от цял свят. Най-престижните райони – като Carré d'Or и Avenue Princesse Grace – често достигат рекордни стойности, надвишаващи €100 000 за кв.м. Новите проекти като Mareterra само засилват този тренд.

Ниско данъчно облагане

Ограничено предлагане

Привлекателна морска локация

Силно международно търсене

Лондон, Великобритания (район Mayfair и Knightsbridge)

Цена: €25 000 – €45 000 на кв.м.

Въпреки икономическите колебания и несигурността след Brexit, централните райони на Лондон остават магнит за глобалния капитал. Луксозните резиденции в Mayfair, Knightsbridge и Kensington традиционно привличат богати семейства, инвеститори и корпоративни представители.

Ключови драйвери:

Глобален финансов център

Престиж и исторически имидж

Силна защита на собствеността

Цена: €20 000 – €35 000 на кв.м.

Френската столица остава една от най-елегантните адресни дестинации в Европа. Апартаменти с гледка към Айфеловата кула, Сена или булевард Saint-Germain достигат изключително високи цени, въпреки строгата регулация и ограниченото ново строителство.

Причини за високите нива:

Силно културно значение и международна привлекателност

Постоянно търсене от чуждестранни купувачи

Недостатъчно предлагане в историческите централни зони

Женева, Швейцария

Цена: €18 000 – €30 000 на кв.м.

Женева е предпочитана локация за дипломати, финансови мениджъри и международни служители. В съчетание с живописното езеро, стабилната икономика и високия стандарт на живот, цените на жилищните имоти остават устойчиво високи.

Икономическа и политическа стабилност

Привлекателност към международния бизнес елит

Ограничени възможности за нови жилищни проекти

Цюрих, Швейцария

Цена: €16 000 – €28 000 на кв.м.

Цюрих допълва швейцарското присъствие в класацията. Като водещ финансов център на Европа, градът привлича висок приходен слой, което поддържа цените в премиум сегмента стабилно високи.

