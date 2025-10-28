В тази страна можете да си купите къща с три спални за по-малко от 50 000 евро

Къщи за 20 000 евро? Да, възможно е

Ако търсите по целия свят държава, където можете да закупите недвижими имоти на цената на нова кола в Хърватия, пръстът ви почти сигурно ще се спре на Югоизточна Азия – по-точно на Тайланд.

Тази страна, известна с гостоприемните си домакини, буйната природа и ниските разходи за живот, е все по-често срещан избор за чужденци, търсещи ново начало или изгодна инвестиция.

Къщи за 20 000 евро? Да, възможно е

Докато цените на недвижимите имоти в Европа достигат рекордни върхове, къща в Тайланд може да се купи за едва двадесет хиляди евро – стига да знаете къде да търсите, разбира се. Най-достъпните имоти са в селските райони на Северен и Североизточен Тайланд , особено в региони като Чианг Май или Исаан. Там, където животът е по-бавен и туризмът е почти несъществуващ, е възможно да се намерят скромни семейни жилища за 20 000 до 30 000 евро. За тези пари бихте могли да си купите гаражно място в Загреб или Сплит.

Това са прости сгради, често традиционни дървени конструкции, с основни връзки и функционален двор. Въпреки че не предлагат лукс, те осигуряват приличен дом - идеални за тези, които търсят спокойствие, природа и нов живот далеч от оживения Запад, съобщава Nova.rs.

Цени в популярни дестинации

В туристически курорти като Ко Самуи, Хуа Хин и Пукет цените са значително по-високи, но все пак по-ниски, отколкото в Европа. Например, във вътрешността на Ко Самуи, малка сглобяема къща с басейн и градина може да се закупи за около 85 000 евро, докато тези по-близо до морето са два пъти по-скъпи. Въпреки това, дори в тези райони е възможно да се намерят апартаменти за около 35 000 евро, особено ако става въпрос за по-стари сгради или локации, по-далеч от плажа.

Банкок – друг свят

Столицата Банкок обаче се откроява като истински „тежка категория“ на пазара на недвижими имоти. Там цените на квадратен метър в центъра достигат 3000 евро, а къщите рядко струват под 250 000 евро. Като се има предвид, че това е мегаполис с над десет милиона жители, търсенето непрекъснато расте. Въпреки това, тези, които искат да избегнат хаоса на града, могат лесно да се преместят в предградията или по-малките крайбрежни градчета, където цените са многократно по-ниски, а качеството на живот е по-приятно.

Какво могат да купят чужденци?

Има определени правила за чужденците, които искат да купят къща в Тайланд: те могат да притежават имота, но не и земята, върху която се намира – освен ако не са женени за тайландски гражданин или не са създали фирма, регистрирана в страната. Най-често срещаното решение е дългосрочен договор за наем на земя (за 30 години, с възможност за удължаване).

Има и други специфични правила, които не са непреодолими, но изискват правна подкрепа и внимателно планиране.

Купуването на къща в Тайланд може да звучи екзотично, но предвид нарастващите цени и стреса в европейските градове, това се превръща във все по-реалистична алтернатива. Ако мечтаете за спокоен живот сред природата, Тайланд може да е вашето място под слънцето.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN