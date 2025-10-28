В тази страна можете да си купите къща с три спални за по-малко от 50 000 евро

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Instagram пуска нова функция за улеснение на потребителите
Промяната беше обявена лично от ръководителя на Instagram Адам Мосери
Къщи за 20 000 евро? Да, възможно е
Ако търсите по целия свят държава, където можете да закупите недвижими имоти на цената на нова кола в Хърватия, пръстът ви почти сигурно ще се спре на Югоизточна Азия – по-точно на Тайланд.
Тази страна, известна с гостоприемните си домакини, буйната природа и ниските разходи за живот, е все по-често срещан избор за чужденци, търсещи ново начало или изгодна инвестиция.
Докато цените на недвижимите имоти в Европа достигат рекордни върхове, къща в Тайланд може да се купи за едва двадесет хиляди евро – стига да знаете къде да търсите, разбира се. Най-достъпните имоти са в селските райони на Северен и Североизточен Тайланд , особено в региони като Чианг Май или Исаан. Там, където животът е по-бавен и туризмът е почти несъществуващ, е възможно да се намерят скромни семейни жилища за 20 000 до 30 000 евро. За тези пари бихте могли да си купите гаражно място в Загреб или Сплит.
Това са прости сгради, често традиционни дървени конструкции, с основни връзки и функционален двор. Въпреки че не предлагат лукс, те осигуряват приличен дом - идеални за тези, които търсят спокойствие, природа и нов живот далеч от оживения Запад, съобщава Nova.rs.
В туристически курорти като Ко Самуи, Хуа Хин и Пукет цените са значително по-високи, но все пак по-ниски, отколкото в Европа. Например, във вътрешността на Ко Самуи, малка сглобяема къща с басейн и градина може да се закупи за около 85 000 евро, докато тези по-близо до морето са два пъти по-скъпи. Въпреки това, дори в тези райони е възможно да се намерят апартаменти за около 35 000 евро, особено ако става въпрос за по-стари сгради или локации, по-далеч от плажа.
Столицата Банкок обаче се откроява като истински „тежка категория“ на пазара на недвижими имоти. Там цените на квадратен метър в центъра достигат 3000 евро, а къщите рядко струват под 250 000 евро. Като се има предвид, че това е мегаполис с над десет милиона жители, търсенето непрекъснато расте. Въпреки това, тези, които искат да избегнат хаоса на града, могат лесно да се преместят в предградията или по-малките крайбрежни градчета, където цените са многократно по-ниски, а качеството на живот е по-приятно.
Има определени правила за чужденците, които искат да купят къща в Тайланд: те могат да притежават имота, но не и земята, върху която се намира – освен ако не са женени за тайландски гражданин или не са създали фирма, регистрирана в страната. Най-често срещаното решение е дългосрочен договор за наем на земя (за 30 години, с възможност за удължаване).
Има и други специфични правила, които не са непреодолими, но изискват правна подкрепа и внимателно планиране.
Купуването на къща в Тайланд може да звучи екзотично, но предвид нарастващите цени и стреса в европейските градове, това се превръща във все по-реалистична алтернатива. Ако мечтаете за спокоен живот сред природата, Тайланд може да е вашето място под слънцето.
