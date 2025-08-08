Внукът на звезда от НБА продаде кафенето си, за да „разтърси“ света на рисковия капитал

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
В България се строят най-много двустайни жилища
Коя е областта с най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация?
От създаването си Zeal е набрала общо 186 млн. долара
Фирмата за рисков капитал Zeal Capital Partners обяви, че е затворила третия си инвестиционен фонд, набирайки 82 милиона долара, с които ще финансира 25 технологични компании в ранен етап, разработващи софтуер с изкуствен интелект за образование, финанси и здравеопазване. Всяка компания ще получи до 2,3 млн. долара, като Zeal ще заема място в нейния управителен съвет.
Основателят на Zeal, Насир Кадри, си спомня ключов момент от 2011 г., когато в офиса на легендарния бизнесмен и политически консултант Върнън Джордан го попитал защо не е бил на фронтовата линия на движението за граждански права. Отговорът на Джордан, че истинската власт е в заседателната зала – оставя траен отпечатък върху него, пише Forbes.
„Бордът създава възможности за изграждане на пътища за следващото поколение и за разрушаване на съществуващи системи“, казва Кадри.
Израснал в югозападна Атланта, Кадри е внук на бившия играч от НБА Джаки Мур. След дипломиране по маркетинг в Hampton University, той започва работа в Goldman Sachs, после в State Street Corporation. Междувременно открива и управлява кафене в Ню Йорк, където, слушайки разговори на предприемачи, се запалва по рисковия капитал.
През 2015 г. преминава във Village Capital, а по-късно ръководи фонда Aspire на AT&T. През 2020 г. стартира Zeal Capital Partners, като още с първия фонд привлича инвеститори като Bank of America и PayPal.
От създаването си Zeal е набрала общо 186 млн. долара с подкрепата на институции като Citi Impact Fund, M&T Bank, MassMutual, както и фондове на исторически черни колежи. Фирмата управлява три фонда – Fund I, Fund II и Barclays Black Formation Investments.
Сред успешните инвестиции са:
„Разнообразието винаги ще бъде част от нашето ДНК. Данните са ясни – то носи над средната възвръщаемост“, подчертава Кадри. Zeal залага на разнообразни управленски екипи като ключов критерий за инвестиция.
Въпреки успеха, предизвикателствата пред набирането на капитал остават – високи лихви, забавяне на IPO пазара, глобални търговски напрежения и политически промени, като отмяната на инициативи за многообразие и приобщаване (DEI) в САЩ.
С новия фонд и амбицията да „демократизира достъпа до капитал“, Кадри планира да подкрепи AI основатели и компании, които често остават извън радара на традиционните инвеститори.
„Искаме да насърчим иновации, които стимулират икономическата мобилност, и да разрушим бариерите, които спират талантливите хора“, заключава той.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Коя е областта с най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация?
Въпреки добрите доходи, за страната, все по-малко млади хора искат да практикуват
Голяма част от внесените стоки са със съмнително качество и липсваща документация