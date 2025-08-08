Внукът на звезда от НБА продаде кафенето си, за да „разтърси“ света на рисковия капитал

От създаването си Zeal е набрала общо 186 млн. долара

Фирмата за рисков капитал Zeal Capital Partners обяви, че е затворила третия си инвестиционен фонд, набирайки 82 милиона долара, с които ще финансира 25 технологични компании в ранен етап, разработващи софтуер с изкуствен интелект за образование, финанси и здравеопазване. Всяка компания ще получи до 2,3 млн. долара, като Zeal ще заема място в нейния управителен съвет.

Вдъхновението от един разговор

Снимка: Linkedin

Основателят на Zeal, Насир Кадри, си спомня ключов момент от 2011 г., когато в офиса на легендарния бизнесмен и политически консултант Върнън Джордан го попитал защо не е бил на фронтовата линия на движението за граждански права. Отговорът на Джордан, че истинската власт е в заседателната зала – оставя траен отпечатък върху него, пише Forbes.

„Бордът създава възможности за изграждане на пътища за следващото поколение и за разрушаване на съществуващи системи“, казва Кадри.

От Уолстрийт до рисков капитал

Снимка: Linkedin

Израснал в югозападна Атланта, Кадри е внук на бившия играч от НБА Джаки Мур. След дипломиране по маркетинг в Hampton University, той започва работа в Goldman Sachs, после в State Street Corporation. Междувременно открива и управлява кафене в Ню Йорк, където, слушайки разговори на предприемачи, се запалва по рисковия капитал.

През 2015 г. преминава във Village Capital, а по-късно ръководи фонда Aspire на AT&T. През 2020 г. стартира Zeal Capital Partners, като още с първия фонд привлича инвеститори като Bank of America и PayPal.

Растеж и портфолио

Снимка: Linkedin

От създаването си Zeal е набрала общо 186 млн. долара с подкрепата на институции като Citi Impact Fund, M&T Bank, MassMutual, както и фондове на исторически черни колежи. Фирмата управлява три фонда – Fund I, Fund II и Barclays Black Formation Investments.

Сред успешните инвестиции са:

Esusu – финтех компания, оценена на 1 млрд. долара, която помага на наематели да изграждат кредитна история.

Humanly – стартъп за AI-рекрутинг софтуер с оценка от 66 млн. долара.

Мисия за разнообразие и икономическо равенство

„Разнообразието винаги ще бъде част от нашето ДНК. Данните са ясни – то носи над средната възвръщаемост“, подчертава Кадри. Zeal залага на разнообразни управленски екипи като ключов критерий за инвестиция.

Въпреки успеха, предизвикателствата пред набирането на капитал остават – високи лихви, забавяне на IPO пазара, глобални търговски напрежения и политически промени, като отмяната на инициативи за многообразие и приобщаване (DEI) в САЩ.

Поглед напред

С новия фонд и амбицията да „демократизира достъпа до капитал“, Кадри планира да подкрепи AI основатели и компании, които често остават извън радара на традиционните инвеститори.

„Искаме да насърчим иновации, които стимулират икономическата мобилност, и да разрушим бариерите, които спират талантливите хора“, заключава той.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN