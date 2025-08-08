1 USD
Корпоративни истории Внукът на звезда от НБА продаде кафенето си, за да „разтърси“ света на рисковия капитал

Внукът на звезда от НБА продаде кафенето си, за да „разтърси“ света на рисковия капитал

Корпоративни истории

bTV Бизнес екип

От създаването си Zeal е набрала общо 186 млн. долара

Фирмата за рисков капитал Zeal Capital Partners обяви, че е затворила третия си инвестиционен фонд, набирайки 82 милиона долара, с които ще финансира 25 технологични компании в ранен етап, разработващи софтуер с изкуствен интелект за образование, финанси и здравеопазване. Всяка компания ще получи до 2,3 млн. долара, като Zeal ще заема място в нейния управителен съвет.

Вдъхновението от един разговор

Снимка: Linkedin

Основателят на Zeal, Насир Кадри, си спомня ключов момент от 2011 г., когато в офиса на легендарния бизнесмен и политически консултант Върнън Джордан го попитал защо не е бил на фронтовата линия на движението за граждански права. Отговорът на Джордан, че истинската власт е в заседателната зала – оставя траен отпечатък върху него, пише Forbes. 

„Бордът създава възможности за изграждане на пътища за следващото поколение и за разрушаване на съществуващи системи“, казва Кадри.

Магнатът, който загуби титлата на най-богатия човек в Китай, но си я върна обратно

От Уолстрийт до рисков капитал

Снимка: Linkedin

Израснал в югозападна Атланта, Кадри е внук на бившия играч от НБА Джаки Мур. След дипломиране по маркетинг в Hampton University, той започва работа в Goldman Sachs, после в State Street Corporation. Междувременно открива и управлява кафене в Ню Йорк, където, слушайки разговори на предприемачи, се запалва по рисковия капитал.

През 2015 г. преминава във Village Capital, а по-късно ръководи фонда Aspire на AT&T. През 2020 г. стартира Zeal Capital Partners, като още с първия фонд привлича инвеститори като Bank of America и PayPal.

Растеж и портфолио

Снимка: Linkedin

От създаването си Zeal е набрала общо 186 млн. долара с подкрепата на институции като Citi Impact Fund, M&T Bank, MassMutual, както и фондове на исторически черни колежи. Фирмата управлява три фонда – Fund I, Fund II и Barclays Black Formation Investments.

Сред успешните инвестиции са:

  • Esusu – финтех компания, оценена на 1 млрд. долара, която помага на наематели да изграждат кредитна история.
  • Humanly – стартъп за AI-рекрутинг софтуер с оценка от 66 млн. долара.

Мисия за разнообразие и икономическо равенство

„Разнообразието винаги ще бъде част от нашето ДНК. Данните са ясни – то носи над средната възвръщаемост“, подчертава Кадри. Zeal залага на разнообразни управленски екипи като ключов критерий за инвестиция.

Въпреки успеха, предизвикателствата пред набирането на капитал остават – високи лихви, забавяне на IPO пазара, глобални търговски напрежения и политически промени, като отмяната на инициативи за многообразие и приобщаване (DEI) в САЩ.

От Пещера до Холивуд: Българският бранд, който обу Анджелина Джоли и превзе света

Поглед напред

С новия фонд и амбицията да „демократизира достъпа до капитал“, Кадри планира да подкрепи AI основатели и компании, които често остават извън радара на традиционните инвеститори.

„Искаме да насърчим иновации, които стимулират икономическата мобилност, и да разрушим бариерите, които спират талантливите хора“, заключава той.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

