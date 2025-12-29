bTV със специално студио в първия ден с евро

„Еврото в България“ - 1 януари от 18:00 часа

На 1 януари - денят, в който страната въвежда единната европейска валута и става част от еврозоната, bTV ще излъчи специалното студио „Еврото в България“, посветено на една от най-значимите промени в съвременната история на страната.

От 18:00 часа зрителите ще получат ясен и цялостен поглед върху промените още от първия ден - за хората, бизнеса и държавата, и върху отражението им върху ежедневието, цените, спестяванията и икономиката. Журналистът и водещ на „120 минути“ Светослав Иванов, заедно с кореспондента на bTV за европейските институции Десислава Минчева, ще търсят отговори на въпросите, които най-силно вълнуват хората и заедно с експерти ще проследят на живо как протича първият ден от въвеждането на еврото.

В специалното издание на bTV екипът ще покаже работата на банкоматите и ПОС терминалите, как ще протича двойното обращение на лева и евро, както и срока, в който ще може да се разплаща в брой с двете валути. Зрителите ще получат ясна и практична информация за правилата при ценообразуването, за признаците на недопустима от закона спекула, както и за санкциите и механизмите за контрол от страна на институциите. В студиото ще бъдат представени и анализи за отражението върху имотния пазар, държавния бюджет и икономиката. Ще бъде припомнен дългият път на страната към еврозоната и причините, поради които смяната на националната валута е не само политически, но и стратегически избор.

„Влизането в еврозоната е едно от най-значимите събития в съвременната история. Нашата задача е да преведем тази сложна промяна на ясен и разбираем език за нашата аудитория пред екраните“, казва главният редактор „Актуални предавания“ на bTV Димитър Анестев.

„В този ключов за българското общество момент ще се постараем да покажем на нашите зрители най-важното, което трябва да знаем, а отговори ще получат въпросите, които всички си задаваме“, допълва журналистът и водещ на студиото Светослав Иванов.

Специалното студио „Еврото в България“ може да бъде проследено на живо на 1 януари от 18:00 часа както в ефира на bTV, така и онлайн на bTV Plus и VOYO. Обобщение на първия ден с евро в България ще бъде представено в централната емисия на bTV Новините, както и в онлайн репортажите на btvnovinite.bg.

