Ето къде може да видите българската банкнота от първата емисия с номер 000001

Банкнотата с номинал 20 лева е издадена на 1 август 1885 г.

Първата българска банкнота от първата емисия с номер 000001 се съхранява в Регионален исторически музей (РИМ) – Габрово, съобщават от ръководството на музея пред БТА.

Банкнотата с номинал 20 лева е издадена на 1 август 1885 г. и е отпечатана в санктпетербургската печатница „Экспедиция госсударственных бумаг“ преди 140 години.

„Причините за издаването на първите банкноти от 20 и 50 лева злато са икономически. След като през 1881 г. се появяват българските монети, възниква необходимостта от осъществяване на по-големи сделки, както и от изтласкване на чуждите сребърни монети, навлезли в българския пазар. В този контекст се реализира първата емисия банкноти, които имат златно покритие, равно на 1/3 от тяхната номинална стойност в злато. Тези серии банкноти остават в обръщение до 1907 г.“, разказа пред БТА Росен Йосифов, директор на Регионален исторически музей – Габрово.

Щастливи обстоятелства са довели до това, че РИМ – Габрово съхранява първата българска банкнота, разказва Йосифов. „По стечение на обстоятелствата банкнотата попада в търговеца Васил Тюлюмбаков. Той е търгувал в Галац с ножове, а след Освобождението се връща в Габрово, където става общински съветник и един от инициаторите за построяването на Грънчарския мост, както и за пренасяне на костите на Васил Априлов в града. Счита се, че през 1897 г. в Румъния в негово притежание попада тази банкнота с конкретния сериен номер. Той я съхранява заради впечатляващия номер и по-късно я предава на сина си Христо Тюлюмбаков, инженер и учител в Априловската гимназия. През 1961 г. Христо я продава на Окръжен исторически музей за 250 лева“, допълни Йосифов.

Според Йосифов екземпляри от първата серия банкноти се пазят на много малко места. Българската първа банкнота е част от постоянната експозиция на Регионален исторически музей – Габрово и предизвиква сериозен интерес сред посетителите, уточнява директорът.

„Стойността на тази банкнота е била равна на един златен Наполеон. Тя не е предназначена за дребни плащания, а за по-големи сделки. По това време, когато се ражда българският Манчестер, се извършват значителни търговски операции, купуват се материали и стоки. Към първата серия банкноти обаче не е имало обществено доверие – хората не са вярвали на хартиените пари. Това се наблюдава и при първите турски банкноти. Банкнотите се налагат окончателно в края на първото десетилетие на XX век“, обобщава Йосифов.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN