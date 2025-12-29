Българската икономика запазва устойчив растеж и е сред водещите в ЕС през 2025 г.

Преките чуждестранни инвестиции в България достигат 2,5 млрд. евро към края на септември 2025 г.

Значима стъпка с дългосрочен икономически и геостратегически ефект е подписването на акционерно споразумение между "Райнметал" и ВМЗ ЕАД. Проектът предвижда инвестиция в размер на 1 млрд. евро, създаване на 1000 нови работни места и очаквана годишна печалба от 40 млн. евро. Това се посочва в отчет на Министерството на икономиката и индустрията (МИИ) за 2025 г., цитиран от БТА.

От Министерството изтъкват, че реализацията на този проект ще доведе до разширяване и модернизация на производствения капацитет на ВМЗ ЕАД, затваряне на производствения цикъл и изграждане на способности без аналог в Европа. Проектът ще допринесе за укрепване на веригите на доставки, трансфер на ноу-хау и внедряване на технологии от последно поколение, както и за развитие на производствени способности, съвместими със стандартите на ЕС и НАТО.

В отчета се посочва, че преките чуждестранни инвестиции в България нарастват значително и към края на септември 2025 г. достигат 2,5 млрд. евро (+21 на сто на годишна база), като само през септември притокът е 473 млн. евро, което от Министерството определят като ясен сигнал за засилено доверие към българската икономика. Важна роля за този резултат има и "Национална компания индустриални зони" ЕАД към Министерството на икономиката и индустрията, която през годината привлече над 40 млн. лв. инвестиции в държавните индустриални паркове и работи по проекти за над 80 млн. лв. на различен етап на реализация, при заявен интерес от компании от Германия, Италия, Испания. Паралелно стартираха ключови инфраструктурни и дигитални инвестиции, включително в Индустриален и логистичен парк Бургас и Индустриална зона "Загоре", както и проект за модернизация и дигитализация на зоните с европейско финансиране от 3 млн. евро – стъпки, които укрепват индустриалната база и повишават конкурентоспособността на страната, се казва още в отчета.

В него се изтъква, че през 2025 г. българската икономика запазва устойчив растеж и се нарежда сред водещите в Европейския съюз (ЕС). През третото тримесечие на настоящата година реалният ръст на БВП е 3,2 на сто на годишна база, което нарежда страната ни в топ 5 по ръст на БВП в ЕС, посочват от Министерството. По данни на Евростат, цитирани в отчета на ведомството, през второто тримесечие на 2025 г. спрямо същото тримесечие на 2024 г. почасовите разходи за заплати бележат най-висок ръст в България (+13,4 на сто) и Унгария (+11 на сто), Румъния (+10,4 на сто) и Естония (+10,3 на сто). България се откроява с това, че съчетава най-високия ръст на заплатите в ЕС със сравнително по-ниска инфлация в сравнение с другите държави в групата с много бърз ръст на възнагражденията, отбелязват от Министерството.

Пълният текст на отчета на МИИ може да бъде видите ТУК.

