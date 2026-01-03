Шоколадът, създаден от журналист, за да сложи край на детското робство

През 2024 г. приходите достигат 162 милиона долара

Ако основателят на Tony’s Chocolonely – холандският журналист Теун ван де Кьокен, беше постигнал първоначалната си цел, днес едва ли щеше да е лицето зад една от най-разпознаваемите шоколадови марки в света. През 2005 г. той прави опит умишлено да бъде арестуван, явявайки се в полицейски участък и обявявайки себе си за престъпник. Обвинението, което си приписва, е необичайно, а именно съучастие в робство чрез съзнателното закупуване на шоколад, произведен с незаконен детски труд, пише CNBC.

Полицията обаче отказва да го задържи. Активисткият му жест не успява да предизвика търсената правна и обществена реакция. Вместо това, ван де Кьокен решава да атакува проблема по друг начин, като създаде шоколадов блок, който доказва, че шоколадът може да бъде произведен без експлоатация.

Шоколад като журналистическо разследване

Идеята за Tony’s Chocolonely се ражда от журналистическо разследване на какаовата индустрия, което разкрива широко разпространени практики на детски труд и съвременно робство в Западна Африка - основен източник на какао за световните шоколадови гиганти. Вместо просто да разкаже историята, ван де Кьокен решава да я „изяде“, буквално и метафорично, превръщайки я в продукт.

Новата компания поема ангажимент да плаща на какаовите фермери в Гана и Кот д’Ивоар доходи, осигуряващи препитание, с цел да се премахне икономическата необходимост децата да работят на плантациите. Какаовите зърна се добиват от вече обезлесени земи, за да се избегне допълнително унищожаване на природата.

Името „Chocolonely“ е игра на думи между „шоколад“ и „самотен“ – отразява позицията на ван де Кьокен в онзи момент - почти сам в битката срещу индустрия, която от години не успява да изпълни обещанията си за етични практики.

От нишова инициатива до масов пазар

Близо две десетилетия по-късно Tony’s Chocolonely вече не е самотен глас. Марката се превръща в най-продавания шоколад в Холандия и изгражда силно международно присъствие. Днес продуктите ѝ се предлагат в големи американски търговски вериги като Whole Foods, Target и Walmart, както и на пазари в Европа и Скандинавия.

Финансовите резултати също отразяват растежа: приходите на компанията са нараснали с 23% през 2024 г., достигайки 162 милиона долара. Това поставя Tony’s Chocolonely в директна конкуренция с утвърдени шоколадови гиганти, но с коренно различен бизнес модел.

Успех, изграден върху етика

Мисията на марката остава непроменена - да направи „100% шоколад без робство“ световна норма, а не изключение. Според главния изпълнителен директор на компанията Дъглас Ламонт, именно този ангажимент стои в основата на успеха.

„Демонстрирахме, че е възможно да се изплащат доходи, осигуряващи препитание, на фермерите, за да се справят с предизвикателствата на детския труд“, казва Ламонт в интервю за CNBC Make It. „Показахме, че можете да бъдете успешна компания за шоколад, като го правите по правилния – етичен – начин.“

Повече от шоколад

Историята на Tony’s Chocolonely започва като провокация и завършва като доказателство, че бизнесът може да бъде инструмент за системна промяна. От провален опит за арест до глобална марка с влияние, компанията остава пример за това как една журналистическа истина може да се превърне в продукт и в движение.

