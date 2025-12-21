Този стартъп създаде двамата нови най-млади милиардери в Европа

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Само две години след основаването си шведският стартъп Lovable се превърна в една от най-горещите компании в света на изкуствения интелект. На фона на бума на т.нар. „vibe coding“ – създаване на софтуер чрез обикновени текстови инструкции – компанията вече е оценена на 6,6 милиарда долара. Това автоматично направи съоснователите ѝ Антон Осика (35 г.) и Фабиан Хедин (26 г.) милиардери.
Оценката идва след нов кръг финансиране от 330 млн. долара, воден от CapitalG и Menlo Ventures, с участието на Khosla Ventures, Accel и EQT. Така общо привлеченият капитал на Lovable достига 550 млн. долара, а стойността на компанията почти се утроява за по-малко от шест месеца. През юли Lovable дори беше определена като най-бързо развиващия се софтуерен стартъп в историята.
Според изчисления на Forbes Осика и Хедин притежават по около 24% от компанията, което им носи общо нетно състояние от приблизително 1,6 млрд. долара. Особено впечатляващ е случаят на Хедин – на 26 години той вече е сред най-младите милиардери в Европа, натрупали собствено богатство. В световен мащаб хората под 30 години със собствено изградено милиардно състояние са едва 12.
Въпреки стремглавия финансов успех, основателите заявяват, че имат и по-широка мисия. И двамата са се ангажирали да дарят 50% от приходите си от евентуално излизане от компанията за благотворителни цели.
„Фабиан и аз вярваме, че голяма част от стойността, която създаваме чрез Lovable, трябва да помогне за плавен и полезен преход на човечеството към ерата на свръхинтелигентния изкуствен интелект“, коментира Осика пред Forbes още през лятото.
Lovable позволява на всеки, дори без технически умения, да създава уебсайтове и приложения само чрез писмено запитване. Идеята се ражда през 2023 г., когато Осика създава AI инструмент в свободното си време. Проектът буквално за една нощ се изкачва до върха на класациите в GitHub, което го убеждава, че има златна възможност.
Той привлича бившия си колега Фабиан Хедин за съосновател и главен технически директор, а през октомври 2023 г. двамата набират първите 8 млн. долара от фонда Hummingbird. Официалният старт на инструмента за „vibe coding“ е през ноември 2024 г. – и оттам растежът става експлозивен.
Днес Lovable има около 8 млн. активни потребители – над три пъти повече спрямо юли. Само осем месеца след пускането си компанията достига 100 млн. долара годишни приходи от абонаменти, изпреварвайки стартъпи като Wiz и Deel, на които им отнема близо две години да постигнат същото. За сравнение, конкурентът Replit стигна 150 млн. долара годишни приходи за около година.
Докато други AI компании за кодиране като Cursor и Cognition се фокусират основно върху професионални разработчици, Lovable залага на много по-широка аудитория – хора без програмистки опит. Именно това ѝ дава предимство спрямо преки конкуренти като Replit и StackBlitz.
В същото време пазарът става все по-ожесточен. Големи технологични играчи като Google, OpenAI и Anthropic вече предлагат собствени инструменти за кодиране. Wix, Figma и Squarespace също навлизат агресивно, а придобиванията и инвестициите за милиарди показват, че битката тепърва започва.
„Много от нас са строители по душа, но доскоро умението да пишеш код или достъпът до капитал бяха бариера. Сега навлизаме в нова ера“, казва Осика.
Ако темпото се запази, Lovable не просто ще остане сред най-ценните AI стартъпи в Европа, а може да се превърне в символ на това как изкуственият интелект демократизира създаването на софтуер и богатство.
