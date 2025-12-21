Този стартъп създаде двамата нови най-млади милиардери в Европа

Те са млади, богати и "редки"

Само две години след основаването си шведският стартъп Lovable се превърна в една от най-горещите компании в света на изкуствения интелект. На фона на бума на т.нар. „vibe coding“ – създаване на софтуер чрез обикновени текстови инструкции – компанията вече е оценена на 6,6 милиарда долара. Това автоматично направи съоснователите ѝ Антон Осика (35 г.) и Фабиан Хедин (26 г.) милиардери.

Оценката идва след нов кръг финансиране от 330 млн. долара, воден от CapitalG и Menlo Ventures, с участието на Khosla Ventures, Accel и EQT. Така общо привлеченият капитал на Lovable достига 550 млн. долара, а стойността на компанията почти се утроява за по-малко от шест месеца. През юли Lovable дори беше определена като най-бързо развиващия се софтуерен стартъп в историята.

Млади, богати и сред най-редките

Според изчисления на Forbes Осика и Хедин притежават по около 24% от компанията, което им носи общо нетно състояние от приблизително 1,6 млрд. долара. Особено впечатляващ е случаят на Хедин – на 26 години той вече е сред най-младите милиардери в Европа, натрупали собствено богатство. В световен мащаб хората под 30 години със собствено изградено милиардно състояние са едва 12.

Половината печалби за каузи

Въпреки стремглавия финансов успех, основателите заявяват, че имат и по-широка мисия. И двамата са се ангажирали да дарят 50% от приходите си от евентуално излизане от компанията за благотворителни цели.

„Фабиан и аз вярваме, че голяма част от стойността, която създаваме чрез Lovable, трябва да помогне за плавен и полезен преход на човечеството към ерата на свръхинтелигентния изкуствен интелект“, коментира Осика пред Forbes още през лятото.

От GitHub експеримент до глобален хит

Lovable позволява на всеки, дори без технически умения, да създава уебсайтове и приложения само чрез писмено запитване. Идеята се ражда през 2023 г., когато Осика създава AI инструмент в свободното си време. Проектът буквално за една нощ се изкачва до върха на класациите в GitHub, което го убеждава, че има златна възможност.

Той привлича бившия си колега Фабиан Хедин за съосновател и главен технически директор, а през октомври 2023 г. двамата набират първите 8 млн. долара от фонда Hummingbird. Официалният старт на инструмента за „vibe coding“ е през ноември 2024 г. – и оттам растежът става експлозивен.

Днес Lovable има около 8 млн. активни потребители – над три пъти повече спрямо юли. Само осем месеца след пускането си компанията достига 100 млн. долара годишни приходи от абонаменти, изпреварвайки стартъпи като Wiz и Deel, на които им отнема близо две години да постигнат същото. За сравнение, конкурентът Replit стигна 150 млн. долара годишни приходи за около година.

По-достъпният играч на пазара

Докато други AI компании за кодиране като Cursor и Cognition се фокусират основно върху професионални разработчици, Lovable залага на много по-широка аудитория – хора без програмистки опит. Именно това ѝ дава предимство спрямо преки конкуренти като Replit и StackBlitz.

В същото време пазарът става все по-ожесточен. Големи технологични играчи като Google, OpenAI и Anthropic вече предлагат собствени инструменти за кодиране. Wix, Figma и Squarespace също навлизат агресивно, а придобиванията и инвестициите за милиарди показват, че битката тепърва започва.

„Нова ера за създателите“

„Много от нас са строители по душа, но доскоро умението да пишеш код или достъпът до капитал бяха бариера. Сега навлизаме в нова ера“, казва Осика.

Ако темпото се запази, Lovable не просто ще остане сред най-ценните AI стартъпи в Европа, а може да се превърне в символ на това как изкуственият интелект демократизира създаването на софтуер и богатство.

