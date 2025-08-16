1 USD
Prada: От малка кожена работилница в Милано до икона на световната мода

Prada: От малка кожена работилница в Милано до икона на световната мода

bTV Бизнес екип

Компанията отчита ръст в печалбите и за миналата година

Историята на Prada започва през 1913 г., когато братята Марио и Мартино Прада отварят малък бутик в Милано, специализиран в ръчно изработени кожени изделия – куфари, чанти и аксесоари. Още тогава марката залага на изключително качество и изработка, което привлича богата и влиятелна клиентела.

През 1919 г. Prada получава официалния статут на доставчик на Кралския италиански двор – чест, която поставя логото с традиционния герб и въже, запазено до днес.

Неочакваният наследник

След смъртта на Марио, управлението поема неговата внучка Миуча Прада – неочакван избор за тогавашните модни среди. Завършила политически науки и запалена по театъра, Миуча първоначално няма опит в модния бизнес. Но именно нейният свеж поглед променя съдбата на марката.

„Почти ми се повдигна“: Мъжът, който даде 10 млн. долара за чанта

В края на 70-те години Миуча започва да експериментира с необичайни материали – като черен найлон, използван за военни раници. Това изглежда рисковано в свят, където луксът се свързва с кожа и коприна. Но колекцията от найлонови чанти, пусната през 1985 г., се превръща в сензация – функционална, модерна и елегантна едновременно.

Снимка: Getty Images
Изграждане на модна империя

През 1993 г. Prada стартира линия Miu Miu – по-млада и дръзка интерпретация на стила, насочена към нова публика. През следващите десетилетия брандът разширява портфолиото си с обувки, дрехи, парфюми и аксесоари.

Собственикът на Gucci купи емблематична сграда в Милано

Днес Prada е не просто модна къща, а глобален символ на минимализъм, интелектуален дизайн и иновация, с над 600 бутика по света и оборот от милиарди евро годишно.

Историята на Prada показва, че пътят от малък семеен бизнес до глобален бранд минава през смели решения, визия и безкомпромисно качество – уроци, които важат за всяка индустрия, не само за модата.

Снимка: Getty Images
Финансови резултати за 2024 г.

  • Общи приходи (нетни, консолидирани): 5,4 милиарда евро, което представлява ръст от 17% спрямо 2023 г. 

  • Ритейл продажби: достигат 4,8 милиарда евро, с ръст от 18% годишно

  • Чиста печалба: 839 милиона евро, което е увеличение с 25% спрямо предходната година 

  • Нетна парична позиция: стабилна, около 600 милиона евро

Тези данни очертават ясен тренд: Prada Group продължава да расте стабилно, като ключов двигател е Miu Miu, чийто експлозивен ръст компенсира умерените резултати на самата Prada. През 2024 г. компанията демонстрира висока рентабилност и стабилна финансова позиция, а също активност в стратегически придобивания — включително покупката на Versace през април 2025 (очаква се да се финализира до края на 2025 г.)

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

