Как Patek Philippe превърна часовниците в актив за милиони и създаде най-желания лукс в света

Истарията на една супер успешна компания

В свят, в който технологичните гиганти се сменят на върха през десетилетие, а модните тенденции живеят сезон или два, швейцарската компания Patek Philippe остава символ на постоянство, престиж и стратегическо търпение. Основана през 1839 г. в Женева, днес тя е не просто производител на часовници, а една от най-ценните марки в луксозната индустрия.

Историята на компанията започва с полския часовникар Антони Патек и неговия съдружник Франчишек Чапек. След раздяла между двамата през 1845 г. Патек се съюзява с френския часовникар Адриен Филип - изобретател на революционния за времето механизъм за навиване без ключ. Именно тази технологична иновация поставя основите на бъдещия успех на компанията.

Още през XIX век Patek Philippe привлича клиенти от най-високите обществени кръгове. През 1851 г. британската кралица Виктория купува часовник на марката по време на Великото изложение в Лондон. Това е едно от първите големи маркетингови постижения в историята на луксозните стоки - десетилетия преди появата на съвременния бранд мениджмънт.

Любопитен факт е, че през 1915 г., в годината когато публикува Общата теория на относителността, Алберт Айнщайн поръчва златен джобен часовник от Patek Philippe. Днес подобни исторически връзки допринасят за митологията около марката и за нейната стойност сред колекционерите.

През 1932 г., в разгара на Голямата депресия, компанията е придобита от семейство Щерн. Повече от 90 години по-късно Patek Philippe остава последният голям независим и семейно управляван производител на часовници в Женева.

Тази независимост се оказва стратегическо предимство. Докато конкурентите са част от гигантски луксозни конгломерати, Patek Philippe може да си позволи дългосрочен хоризонт на управление. Компанията не публикува финансови отчети като публичните дружества и не е под натиск за тримесечни резултати. Настоящият президент Тиери Щерн нееднократно е заявявал, че предпочита да ограничава производството, вместо да увеличава продажбите за сметка на ексклузивността.

Годишното производство на Patek Philippe е около 60 000–70 000 часовника - капка в морето спрямо милионите бройки, произвеждани от масовите марки. Тази стратегия създава един от най-силните феномени на изкуствен недостиг в света на лукса. За някои модели клиентите чакат години. В много случаи дори наличието на необходимите средства не гарантира покупка.

Така компанията постига нещо рядко в бизнеса – търсенето системно надвишава предлагането. Няма друга часовникарска марка с толкова доминиращо присъствие на аукционния пазар.

Към средата на 2023 г. девет от десетте най-скъпи часовника, продавани някога на търг, са произведени от Patek Philippe. Абсолютният рекорд принадлежи на Grandmaster Chime Ref. 6300A-010, продаден за около 31 милиона долара. Това е най-скъпият ръчен часовник, продаван някога на публичен търг.

Друг легендарен модел - Henry Graves Supercomplication, държи рекорда за най-скъп джобен часовник в историята със стойност около 24 милиона долара.

Интересното е, че самата компания активно участва на аукционния пазар, изкупувайки исторически екземпляри за колекцията на своя музей в Женева. Това допълнително подкрепя цените и съхранява наследството на марката.

Малко рекламни послания са се превърнали в част от бизнес историята така, както слоганът на компанията: „Никога не притежавате истински Patek Philippe. Вие просто се грижите за него за следващото поколение.“

Лансирана през 1996 г., кампанията „Generations“ променя начина, по който се продава луксът. Вместо да акцентира върху богатството, тя говори за наследство, семейство и междугенерационна стойност. Маркетинговият ефект е огромен – часовникът престава да бъде аксесоар и се превръща в семейна инвестиция.

Въпреки имиджа си на пазител на традициите, Patek Philippe е и иноватор. Компанията популяризира едни от най-сложните механични функции в часовникарството – вечен календар, минутен репетир, хронограф и разделен секундомер.

През 2009 г. марката въвежда собствен сертификат за качество – Patek Philippe Seal, който поставя по-строги стандарти за точност от традиционния Geneva Seal.

Любопитен факт е, че Patek Philippe участва и в разработването на първите швейцарски кварцови механизми през 60-те години на XX век, въпреки че днес е известна предимно с механичните си часовници.