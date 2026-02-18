Дума на деня: Икономически цикъл

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Какво означава понятието "икономически цикъл"?
Икономическият цикъл представлява редуването на периоди на икономически растеж и спад в рамките на една икономика. Тези цикли се проявяват чрез промени в брутния вътрешен продукт (БВП), заетостта, инвестициите и потребителските разходи. Основните фази на цикъла включват растеж, връх, рецесия и възстановяване.
По време на фазата на растеж икономиката се разширява – нарастват производството, доходите и заетостта, а доверието на потребителите и бизнеса е високо. Когато растежът достигне своя връх, темпът му започва да се забавя, което често води до прегряване на икономиката и инфлационен натиск.
Фазата на рецесия се характеризира със спад на икономическата активност, намаляване на доходите и заетостта, и по-ниски инвестиции и потребление. След рецесията следва възстановяване, при което икономиката започва отново да расте, създавайки условия за нов цикъл. Икономическите цикли са естествена част от динамиката на пазарната икономика и помагат на правителства и бизнеси да планират финансовите си стратегии.
