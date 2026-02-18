По-малко зърна, по-високи цени: Как жегите променят пазара на кафе

Кои държави са най-застрашени?

Основните райони, в които се отглежда кафе, понясат допълнителни дни на горещини всяка година. Тези жеги са предизвикани от климатичните промени, което застрашава реколтата и допринася за по-високи цени, педава АФП, цитирано от БГНЕС.

Кои държави са най-застрашени?

Снимка: iStock

Анализ е установил, че средно в 25 държави, които представляват почти цялото световно производство на кафе, между 2021 и 2025 г. е имало по 47 допълнителни дни годишно с вредни горещини, според независимата изследователска група Climate Central.

Бразилия, Виетнам, Колумбия, Етиопия и Индонезия, които осигуряват 75% от кафето в света, са преживели средно по 57 допълнителни дни с температури, надвишаващи прага от 30°C.

„Климатичните промени идват за нашето кафе. Почти всяка голяма страна производител на кафе вече изпитва повече дни на екстремна жега, която може да навреди на кафените растения, да намали добивите и да повлияе на качеството“, заяви Кристина Дал, вицепрезидент по науката в Climate Central.

„С течение на времето тези въздействия може да се разпространят отвъд фермите към потребителите, директно върху качеството и цената на вашето ежедневно кафе“, добави Дал.

Американските мита върху вноса от Бразилия, която доставя една трета от кафето, консумирано в Съединените щати, също са допринесли за по-високи цени през изминалата година, посочва Climate Central.

Но екстремните метеорологични условия в основните райони за отглеждане на кафе по света са „поне отчасти виновни“ за скорошния скок на цените, добавя организацията.

Отглеждането на кафе изисква оптимални температури и валежи, за да се развива успешно.

Високите температури са „вредни“ за кафето

Снимка: DELL-E

Температури над 30°C са „изключително вредни“ за растенията арабика и „неоптимални“ за сорта робуста, съобщава Climate Central. Тези два вида растения осигуряват по-голямата част от световното производство на кафе.

За своя анализ Climate Central е изчислила колко дни всяка година биха останали под 30°C в свят без въглеродно замърсяване, но в действителност са надхвърлили тази граница – като така е определен броят на горещите дни, добавени от климатичните промени.

Последните три години са били най-горещите в историята на измерванията, според климатични наблюдатели.

