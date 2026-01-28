Как двама мъже създават най-успешното приложение за жени

Това е първият фемтех еднорог в Европа

Световният пазар на фемтехнологии се очаква да нарасне повече от два пъти и да достигне 125 милиарда долара до 2032 г., което е сигнал за дълбока трансформация в начина, по който се възприема и управлява женското здраве. В центъра на тази промяна стои Flo Health – първият фемтехнологичен еднорог в Европа, основан и ръководен от Дмитрий Гурски, пише Founders Forum Group.

Flo Health не е просто приложение за проследяване на менструалния цикъл. Това е дигитална платформа, която всеки месец помага на над 70 милиона жени по света да управляват здравето си от семейно планиране и бременност до ранно откриване на потенциални здравословни проблеми.

Историческият недостиг на инвестиции и изследвания в женското здраве има сериозни последствия. По данни на експерти, здравната разлика при жените води до около 75 милиона години живот, загубени всяка година поради лошо здраве или преждевременна смърт.

Затварянето на тази пропаст не е само социален приоритет, но и икономическа възможност. Подобряването на качеството и продължителността на живота на жените има потенциал да добави до 1 трилион долара годишно към световната икономика до 2040 г.

От библиотеката в Беларус до Силициевата долина на фемтеха

Дмитрий Гурски израства в Беларус, отгледан от самотна майка – библиотекар по професия.

„Тя ни възпита в силна работна етика от ранна възраст, просто защото нямаше друг избор“, спомня си той. „Тази необходимост да работим усилено оформи кои сме днес.“

Пътят му към предприемачеството започва далеч от технологиите. Между 18 и 22-годишна възраст Дмитрий пише няколко книги, а по-късно прекарва близо десетилетие в издателския бизнес, включително като основател на собствено издателство.

„Отговарях за около 2500 образователни заглавия. Беше трудно, но перфекционизмът ми винаги ме е тласкал напред“, казва той.

Раждането на Flo

Преходът от издателство към фемтех идва с осъзнаването на сериозна пазарна празнина. Съществуващите приложения за проследяване на цикъла не отговарят на по-широките нужди на жените.

„Видяхме нужда от решение, което обхваща целия спектър на женското здраве, а не само отделни симптоми“, обяснява Гурски.

Заедно с брат си и съосновател Юрий те създават Flo Health, като от самото начало залагат на данни, изследвания и активно слушане на реални женски истории от цял свят.

„Нямахме личен опит, на който да се опрем. Затова разчитахме изцяло на потребителски проучвания, тестове и обективна информация“, допълва той.

Фемтех, създаден от мъже

Фактът, че Flo Health е основана от мъже, често предизвиква дискусии. В същото време статистиката показва сериозен структурен проблем: фемтех компании, основани от жени във Великобритания, САЩ и Канада, са привлекли средно с 23% по-малко капитал на сделка от 2010 г. насам в сравнение с компании, основани само от мъже.

Според Гурски решението е ясно:

„Трябва да създаваме повече възможности за жените да заемат лидерски роли. Инвеститорите също трябва да се вгледат в собствените си несъзнателни предразсъдъци.“

Иновации там, където има най-голяма нужда

Въпреки че жените контролират около 80% от решенията за здравни разходи в САЩ, фемтехнологиите получават едва 2,5% от финансирането в здравеопазването през първата половина на 2024 г.

За Гурски потенциалът е огромен, особено при състояния като синдром на поликистозните яйчници (PCOS), ендометриоза и маточни фиброми.

„Ендометриозата се диагностицира средно след 6-7 години. Това е недопустимо забавяне, което технологиите могат реално да съкратят“, казва той.

Еднорог с мисия

През юли 2024 г. Flo Health набра над 200 милиона долара инвестиция от серия C от General Atlantic при оценка над 1 милиард долара. Но за Гурски успехът не е индивидуален.

„Flo вече не е просто мой продукт. Това е резултат от усилията на цялата компания. Моята роля е да изградя организацията, която създава продукта.“

Само през 2024 г. Flo:

дари над 20 милиона абонамента;

увеличи програмата си Flo for Partners седем пъти;

обяви 130 нови работни позиции;

публикува пет научни статии;

стартира първите си клинични изпитвания, анализирайки данни от над 19 милиона жени.

Съветът на Дмитрий Гурски към бъдещите основатели е прост, но категоричен:

„Изградете устойчив начин на мислене, фокусирайте се върху силните си страни, търсете финансиране рано и създайте силна мрежа за подкрепа.“

