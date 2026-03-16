Цените на петрола спаднаха на фона на надежди за трафик през Ормуз

Основният американски петролен контракт WTI поевтиня с повече от 5%

Цените на петрола се понижиха на фона на надеждите, че повече кораби ще могат да преминават през Ормузкия проток - ключов морски маршрут, който почти спря работа заради войната в Близкия изток, предаде АФП.

Основният американски петролен контракт WTI поевтиня с повече от 5% до 93,37 долара за барел, докато международният бенчмарк Brent от Северно море спадна с над 2% до 100,28 долара за барел.

Платформата за наблюдение на корабния трафик Marine Traffic съобщи, че пакистански петролен танкер е преминал през протока с включена автоматична система за идентификация, предаде БГНЕС.

