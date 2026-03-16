×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1476 BGN
Петрол
104.24 $/барел
Bitcoin
$74,008.7
Последвайте ни
Свят По-скъпият петрол носи на Русия по 150 млн. долара на ден

bTV Бизнес екип

Русия ли е големият победител в новата война в Близкия изток?

Резкият скок на световните цени на петрола в условията на войната, която САЩ и Израел водят срещу Иран, осигурява ежедневно на руския бюджет около 150 млн. долара допълнителни приходи, съобщи вестник „Файненшъл таймс“ (ФТ), позовавайки се на изчисления на отраслови анализатори.

Според техните оценки до края на март Русия може да получи общо между 3,3 и 4,9 млрд. долара повече, ако средната цена на руските сортове петрол се движи между 70 и 80 долара за барел. За сравнение: през февруари тя се задържаше на ниво около 45 долара.

Междувременно – заради високите цени на световните пазари – САЩ решиха временно да облекчат санкциите за руския петрол, наложени на Москва заради войната на Русия срещу Украйна. За срок от 30 дни страните ще могат да купуват руски нефт и нефтопродукти, които са били натоварени на кораби преди 12 март.

В тази връзка водещият анализатор на компанията Kpler Сумит Ритолий вижда Русия като големия победител в новата война в Близкия изток, пише DW. Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев пък написа в Телеграм следното: „САЩ фактически признават очевидното: без руски петрол световният енергиен пазар не може да остане стабилен“. 

Данните на Kpler сочат, че към 6 март на танкери в морета са се намирали около 130 млн. барела руски петрол. А според руския пратеник Дмитриев това количество е около 100 милиона барела.  

Мерц критикува решението на САЩ

Германският канцлер Фридрих Мерц смята за грешка временното облекчаване на петролните санкции срещу Русия. „Смятаме, че е погрешно да се облекчават санкциите сега - независимо от причината. В момента има проблем с цените, а не с количествата“, коментира Мерц в петък и добави, че много би искал да знае какви мотиви са подтикнали американското правителство да вземе това решение.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата